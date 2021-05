La dernière mise à jour de Microsoft Surface Duo permet aux utilisateurs de la transformer en console de jeu Xbox

Microsoft Surface Laptop 3 - 13.5" - Core i5 1035G7 - 16 Go RAM - 256 Go SSD - Français

Établir de nouvelles connexionsNavigation plus rapide, plus facile et plus naturelleHaut et fort Que vous soyez en train de créer, d'effectuer des mises à jour ou de vous détendre, Surface Laptop 3 met à votre disposition une plus grande puissance, des processeurs de pointe, une meilleure performance multitâche et la fonctionnalité Instant On. - Offre exclusivement réservée aux professionnels