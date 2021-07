La dernière lettre d’amour Netflix

Ellie Haworth, personnifié par Felicity Jones, est un journaliste qui découvrez une lettre d’amour de 1965 qui confirme l’affaire entre Jennifer Stirling (Shailene Woodley), épouse d’un riche homme d’affaires, et Anthony O’Hare (Callum Turner), un journaliste financier couvrant la carrière de cet homme d’affaires.

Le film de Netflix Il est basé sur le roman de l’écrivain JoJo Moyes et est réalisé par Augustine Frizzell.

L’histoire d’amour complexe entre Jennifer et Antoine résonne dans Ellie solliciter l’aide d’un commis au dossier, Rory, personnifié par Nabhan Rizwan, qui petit à petit tombera amoureux d’elle tandis que tous deux découvriront le lien spécial entre « J » et Anthony. L’histoire du passé surprend : tandis qu’Anthony couvrait les activités du mari de Jennifer, il tombe passionnément amoureux de la femme. En retour, il lui propose de s’évader ensemble, lorsque Jennifer va à sa rencontre, il subit un accident de voiture et perd la mémoire.

La dernière lettre d’amour et une connexion spéciale

Ainsi, le mari de Jennifer lui dit que Antoine est décédé dans l’accident. Quelques années plus tard et à sa grande surprise, elle rencontre par hasard le journaliste à Londres et leur passion est ravivée. Antoine Il l’invite à s’enfuir avec lui, mais elle refuse car elle a une fille avec Laurent. Dans ce cas, Les histoires de Jennifer et Ellie se connectent. Le journaliste évite la possibilité de vivre une histoire romantique avec l’archiviste Rory.

Actuellement, Ellie décide de se remettre en place Jennifer avec Anthony, les amants éternels qui maintes et maintes fois se sont retrouvés. Antoine écrire une autre lettre à J l’invitant à cette réunion spéciale. Lorsqu’ils se retrouvent enfin face à face, ils pleurent et imaginent une vie ensemble.

Ellie découvrir que l’amour est quelque chose qui doit arriver et après avoir parlé à Antoine à propos de la rencontre ratée qu’il a eue avec J En 1969, le journaliste réussit à comprendre l’importance de partager la vie avec cette personne qui vous est si spéciale. Elle court vers Rory et avoue ses sentiments. Les histoires ont un message clair : Ne laissez pas l’amour pour un autre jour!