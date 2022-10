La dernière image de Black Panther 2 met l’accent sur Namor

Namor le sous-marin se prépare pour la guerre dans la dernière image de la prochaine suite de Marvel, Panthère noire : Wakanda pour toujours. Diffusée avec l’aimable autorisation de Total Film, l’image retrouve Namor, joué par Narcos : Mexique Tenoch Huerta, l’air pensif alors qu’il planifie son prochain coup dans sa guerre contre Wakanda. Vous pouvez consulter le dernier regard sur Panthère noire : Wakanda pour toujours dessous.





Marvel Studios/Total Film

Parallèlement à l’image, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a fourni un aperçu supplémentaire du rôle de Namor dans la suite du MCU. Malheureusement, Panthère noire : Wakanda pour toujours s’est retrouvé dans une position difficile après la mort prématurée de Chadwick Boseman, Namor étant présenté comme une menace qui frappera la nation de Wakanda au milieu de la perte de son chef bien-aimé. « Comment continuez-vous à avancer face à une grande perte et une grande tragédie, et face à une nouvelle menace, alors que tout ce que vous voulez faire, c’est peut-être vous cacher du monde, et traiter votre chagrin, et une nouvelle menace gigantesque arrive qui doit être confronté? Qui, bien sûr, est Namor « , a expliqué Feige.

L’acteur Tenoch Huerta espère quant à lui que Namor aura le même attrait auprès du public que précédemment Panthère noire méchant, Killmonger, joué dans le premier film de Michael B. Jordan. « Je l’espère! » Huerta a ri lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les fans de Marvel ressentiraient la même affection pour Namor que pour Killmonger. « Je n’essaie jamais de me comparer aux autres acteurs avec mes personnages. Mais, bien sûr, il a fait un grand antagoniste, et les gens l’ont adoré. J’ai adoré ce personnage quand j’ai vu le premier film Black Panther. J’espère que les gens s’engageront dans le de la même manière avec Namor. »





Panthère noire : Wakanda pour toujours Atterrira dans les salles le mois prochain

Studios Marvel

Marvel Studios’ Panthère noire : Wakanda pour toujours nous ramène à la nation autrefois secrète, où la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora Milaje doivent se battre pour protéger Wakanda des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa. Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia et Everett Ross et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda après s’être retrouvés envahis par une menace sous-marine. Cette menace se présente sous la forme de Namor, qui fera ses débuts sur grand écran et devrait jouer un rôle majeur dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir.

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Winston Duke comme M’Baku, Florence Kasumba comme Ayo, Dominique Thorne comme Riri Williams alias Ironheart, Michaela Coel comme Aneka, Tenoch Huerta comme Namor, Martin Freeman comme Everett K. Ross et Angela Bassett comme Ramonda. De plus, le reste de la distribution de soutien comprendra Isaach de Bankolé, Dorothy Steel, Danny Sapani, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Kamaru Usman et Richard Schiff.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, en tant que dernier film de la phase quatre du MCU.