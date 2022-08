La dernière fuite de l’iPhone 14 Pro suggère que l’appareil photo est incroyable, mais il a un problème majeur

17 août 2022 12:33:49 IST

Le lancement de la prochaine série d’iPhone 14 d’Apple, qui comprendra des appareils tels que l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, est à peine dans un mois. Si l’on en croit les rumeurs, les appareils seront lancés lors du premier événement d’automne ou d’automne 2022, qui devrait avoir lieu le 6 septembre.

Naturellement, les rumeurs et les fuites concernant la série iPhone 14 continuent d’affluer, allant de ses spécifications aux problèmes potentiels auxquels Apple est confronté avec la production de certains des modèles des prochains iPhones.

Une nouvelle rumeur nous donne, ainsi qu’aux utilisateurs potentiels, une idée de ce que la nouvelle série iPhone 14 Pro pourrait impliquer, en particulier dans le département des appareils photo.

Selon une source parlant au pronostiqueur bien connu LeaksApplePro, le capteur 48MP qui est utilisé dans l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max cette année est « le meilleur d’un smartphone s’il y a suffisamment de lumière ».

Historiquement, Apple n’a pas participé à la guerre des mégapixels. Pour eux utilisant des capteurs bien faits, verre de premier ordre pour ses lentilles, et le traitement informatique a été une priorité, qui, en tant qu’approche, a fonctionné pour eux. C’est pourquoi, pendant très longtemps, ils se sont parfaitement contentés d’utiliser un 12MP même pour leurs produits phares.

C’est en fait après très longtemps qu’Apple « améliore » le nombre de mégapixels sur l’un de ses smartphones.

La fuite de LeaksApplePro sur les caméras révèle également une nouvelle moins prometteuse. Il semble que le mode nuit présente « quelques problèmes » qui doivent être résolus avant que l’appareil ne soit prêt. Le pronostiqueur pense apparemment qu’actuellement, le mode nuit est en fait pire que l’iPhone 13 Pro, et c’est quelque chose qu’Apple ne respectera tout simplement pas.

Gardez cependant à l’esprit que la version finale d’iOS 16 est toujours en cours de test et que la série iPhone 14 sera fortement optimisée pour iOS 16.

Cette année, les iPhones phares, c’est-à-dire l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max utiliseront une conception de pilule et de trou sur l’écran avant plutôt que sur l’encoche. De plus, l’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max seront les deux seuls iPhones à bénéficier de la mise à niveau du processeur, qui sera également accompagnée d’une nouvelle et meilleure batterie, et de meilleurs affichages.

À condition qu’Apple choisisse les bons prix pour ces appareils, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront les appareils à privilégier.

