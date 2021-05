La dernière fois que Luis Miguel a vu sa mère Marcela Basteri

Pour les jeunes générations, Luis Miguel peut-être était-il un parfait inconnu jusqu’à la série de Netflix créé en 2018. Le chanteur emblématique et l’un des représentants les plus importants de la musique latine, s’est fait connaître dans les années 80 et a su bâtir une carrière incroyablement réussie. Cependant, s’il y a quelque chose qui a toujours été un mystère chez lui, c’est sa vie personnelle. Sa famille, son enfance et ses relations amoureuses ont toujours été inconnues.

C’est, pour cette raison, que la première de la série qui a sa production exécutive tente de dire comment s’est passée son ascension vers la gloire et nous montre le rôle de méchant que son père a joué dans cette partie. Luis Rey. Mais, bien que tout cela soit relaté par la série, il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur la mystérieuse disparition de sa mère. Que c’est-il passé avec Marcela basteri exactement? Et pour mieux comprendre ce qui aurait pu lui arriver, nous passons en revue le jour où il aurait vu Luis Miguel pour la dernière fois.

Luis Miguel: à quand remonte la dernière fois que vous avez vu votre mère Marcela Basteri

Anna Favella joue Marcela Basteri dans Luis Miguel, la série (Photo: IMDb / Netflix)



C’était au milieu des années 80, la carrière de Luis Miguel grandissait à pas de géant. Il n’avait que 15 ans et avait un avenir vraiment prometteur. Cependant, cet énorme succès et cette affection du public contrastaient avec ce qui s’était passé au sein de sa famille. Alors que Luis Rey, son père, s’occupait de tout ce qui avait à voir avec sa musique et le représentant, il abusait aussi physiquement et verbalement de sa mère Marcela, la forçant ainsi à se retirer de la vie de son fils.

Autoritaire et despote, comme le montre la série, cela donnait à Basteri le désir de ne plus rien avoir à faire avec lui et c’était le début de ce qui allait finir avec sa disparition quelques mois plus tard. Il existe deux versions de la dernière fois que Luismi a vu sa mère. L’un, soutient que la femme était dans un concert que le jeune homme a donné au Luna Park de Buenos Aires, en 1985, et dont il y a une vidéo. C’est là que Luis Miguel, 15 ans, lui chante la chanson. Marcela.







Pendant ce temps, il existe également la version de Jaime Vas, l’un des gérants du chanteur à l’époque. L’homme a indiqué qu’il l’avait revue l’année suivante, c’est-à-dire en 1986, à l’aéroport de Madrid. Dans une interview avec La troisième, le producteur chilien assure qu’il était également présent à cette réunion de Luis Miguel, Marcela et Luisito Rey.

Il est vrai que Marcela BasterJ’ai été vu pour la dernière fois cette année-là dans un aéroport en Italie. Bien que, dans les jours suivants, elle ait eu des contacts avec des proches par téléphone, comme sa tante Adua Basteri, après cela, elle n’est plus jamais apparue. Selon le biographe de Luis Miguel, Javier León Herrera, la marche de Basteri n’est pas connue depuis Septembre 1986. Les théories sont diverses, mais selon l’histoire racontée par le Soleil du Mexique dans la saison 2, la femme est décédée et son père en aurait été responsable.

Pendant ce temps, Luis Rey est décédé, des années après la disparition de Basteri, en 1992, dans la ville de Barcelone des suites d’une grave pneumonie.