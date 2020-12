La dernière femme de James Brown avait un autre mari, qui avait d’autres femmes

Les musiciens ont un impact durable sur le monde, et ils vivent à travers leur musique et leur influence. C’est certainement le cas du «parrain de l’âme», James Brown.

Brown est devenu célèbre tout au long des années 1950 pour devenir l’une des voix les plus reconnaissables au monde. Le chanteur a accumulé de nombreuses distinctions tout au long de sa célèbre carrière, y compris des récompenses pour l’ensemble de sa carrière des Grammy et de BET.

Alors que la vie professionnelle de Brown était remplie de moments de fête, sa vie personnelle était un peu plus complexe. La mort du chanteur en 2006 – survenue le jour de Noël – a longtemps été considérée comme suspecte, et sa relation compliquée avec sa dernière femme a rendu les choses encore plus difficiles alors que les membres de la famille se disputaient sur son dernier lieu de repos et le sort de son patrimoine considérable.

James Brown a eu une histoire relationnelle compliquée

L’héritage de Brown a commencé avec des racines modestes dans une famille pauvre et troublée de Caroline du Sud. Né en 1933, Brown a trouvé son chemin dans le R & B via la musique gospel, qui était une voie populaire dans le genre à croissance rapide.

Brown a sauté parmi divers groupes musicaux avec des sons soul et beaucoup de succès. Mais sa carrière solo a vraiment pris son envol dans les années 1970, alors que son son devenait plus expérimental, et il développa ce qui serait connu sous le nom de «funk».

La vie personnelle de Brown était parsemée de plusieurs mariages compliqués. Sa première femme, Velma Warren, est devenue son épouse en 1953 et ils ont eu trois enfants. Le couple s’est séparé vers 1969.

Mais après la mort de Brown, la femme s’est manifestée pour affirmer qu’elle n’avait jamais officiellement divorcé. Comme Aujourd’hui rapports, sa demande a été rejetée car elle-même s’était remariée.

«Si Mme Brown croyait qu’elle n’était pas divorcée, elle admet avoir elle-même commis la bigamie», a expliqué un avocat représentant plusieurs des enfants de James Brown.

Peu de temps après ce mariage, Brown s’est remarié. Cette fois, sa femme était une femme nommée Deirdre Jenkins, et ils ont ajouté deux autres enfants. Jenkins a divorcé de Brown avec des allégations de violence conjugale en 1981.

Peu de temps après, Brown épousa Adrienne Lois Rodriguez. Elle a également allégué des abus de la part de Brown et le couple a demandé le divorce en 1988, mais cela n’a jamais été finalisé. Au lieu de cela, leur mariage n’a officiellement pris fin qu’à la mort de Rodriguez en 1996.

Le dernier mariage de James Brown a été le plus compliqué

Après la mort de Rodriguez, Brown s’est de nouveau marié. Cette fois, il a épousé le chanteur Tomi Rae Hynie en 2001. Le couple a eu une cérémonie de mariage officielle en 2002.

Cependant, Hynie était toujours mariée à son ancien mari à l’époque. Hynie, qui travaillait comme imitatrice de Janis Joplin, avait épousé Javed Ahmed en 1997, selon Le Hollywood Reporter.

À la mort de Brown, la demande d’Hynie en tant qu’épouse légale – et donc héritière légale de sa fortune – a été compliquée par le fait que son précédent mariage n’a été techniquement annulé qu’en 2004.

À ce stade, sa relation avec Brown rencontrait les mêmes types d’obstacles que ses précédents mariages. Brown a été arrêté pour agression domestique, et les deux parties ont porté leurs problèmes devant les tribunaux pour mettre fin au mariage – cela n’aurait peut-être même pas été un mariage légal.

Hynie a informé plus tard le tribunal d’un règlement dans lequel elle a renoncé à son droit au mariage en union libre, mais le couple s’est ensuite réconcilié et Hynie a vécu avec Brown jusqu’à sa mort.

Les malheurs du mariage de James Brown ont laissé un gâchis juridique

Hynie n’a jamais été mentionnée dans le testament de Brown, mais elle dit que c’est uniquement parce qu’il ne l’a jamais mis à jour pendant leur relation. Son fils avec Brown – James Brown II – n’était pas non plus mentionné dans le testament. Mais les deux parties ont fait valoir qu’elles avaient un droit légal à la succession.

Pendant ce temps, Brown a neuf enfants et petits-enfants de mariages précédents en lice pour la même fortune, et le tout est devenu un enchevêtrement juridique.

Pour compliquer encore les choses, le mariage initial d’Hynie avec Ahmed n’a peut-être jamais été valide en premier lieu. Après leur mariage, Ahmed a révélé qu’il avait trois autres épouses au Pakistan, et Hynie affirme qu’il ne demandait que la citoyenneté américaine. Elle allègue qu’il s’est enfui sans mettre fin ni consommer le mariage.

Les batailles sur la fortune substantielle de Brown et – peut-être encore plus important pour l’histoire – les droits sur sa musique sont toujours en cours, même si le chanteur est décédé il y a plus de dix ans. L’affaire a fait son chemin devant les tribunaux jusqu’à ce qu’elle aboutisse à la Cour suprême de Caroline du Sud. Là, enfin, le tribunal a statué qu’Hynie n’était pas l’épouse légale de Brown en juin 2020.

Selon Le New York Times, Les héritiers de Brown – y compris potentiellement James Brown II qui a dû passer deux tests ADN pour prouver la paternité de Brown – ont encore plus de détails à régler, mais la revendication d’Hynie en tant que conjoint survivant semble être officiellement terminée.