La dernière expérience de Google consiste à créer des notifications d’air chaud ou d’objets en mouvement

Google pense qu’un bon moyen d’envoyer des notifications à la maison est de faire en sorte que vos appareils intelligents se matérialisent et vous ennuient en soufflant, en frappant ou en projetant des ombres.

Et si Google voulait désormais invoquer des fantômes pour vous faire peur chez vous ? Ou bien, ce ne serait vraiment pas pour vous faire peur mais pour vous avertir, même si en tout cas il semble que appareils intelligents avec Assistant pourrait très bientôt utiliser de nouvelles et étranges façons de envoyez-nous des notifications en vous matérialisant dans le Real World™ avec des bouffées, des ombres ou similaires.

Cela semble bizarre et ça l’est vraiment, mais la vérité est que Google expérimente en collaboration avec Bureau du projet de carte d’avancer sur les habituelles notifications sonores, vibratoires ou LED, en précisant directement sur son site internet qu’effectivement il devrait y avoir beaucoup plus de façons d’envoyer des notifications de manière plus conviviale surtout chez nous.

Ces curieux prototypes du projet Petits Signaux de Googlesix au total, chacun a sa façon particulière de nous avertir, tous à l’aide d’éléments physiques tels qu’un dispositif capable de soufflerun autre qui peut jeter de petites ombres ou même un qui a un bras en plastique avec lequel taper sur une table.

Ils sont tous assez étranges mais en même temps intéressants, car il y en a un qui génère des sons ambiantsl’un avec une série de barres qui peuvent monter et descendre et un autre qui présente un bouton qui grandit lorsque nous recevons des notifications, et diminue à nouveau lorsque nous les lisons et les supprimons.

Tout n’est pas crédible car certaines méthodes seraient agaçantes, mais il semble possible qu’un futur Nest Home puisse utiliser un pico-projecteur ou encore différentes mélodies ou odeurs pour identifier nos notifications les plus importantes.

Est pourrait être l’avenir de l’interaction à première vue avec une maison Nestqui serait capable de nous montrer des notifications avec un pico-projecteur sur un mur ou de taper à chaque fois qu’ils nous envoient un message, bien que je ne sache certainement pas dans quelle mesure cela pourrait être intrusif ou ennuyeux à la maison.

La chose la plus importante est que Google continue de travailler avec ce type d’idées, et ils nous disent déjà que ces notifications sont même capables de transmettre l’urgenceEh bien, par exemple, le bouton qui grandit continuera de le faire car il recevra plus de notifications et le fera de manière plus prononcée lorsqu’elles sont urgentes.

La même chose se produit avec le prototype qui génère des sons, car grâce à l’IA, il est capable de changer la mélodie en fonction de l’importance, de l’urgence ou de la hauteur de la notification, de même pour les coups, qui peuvent être plus ou moins intenses. Ce n’est que le début et la limite est fixée par l’imagination.

Le pire c’est que il est encore trop tôt pour parler de quelque chose comme ça dans un format commercialmais il y a des idées que je considère comme applicables et intéressantes, donc c’était bien de vous les apporter et de les montrer sur Andro4all… Voyons à quoi ils ressemblent pour vous !

