La dernière expédition de No Man’s Sky concerne les vers des sables géants

Aussi sûr que la Terre continue de tourner et que les semaines passent, No Man’s Sky est sur le point de recevoir une autre mise à jour. Cette fois, le jeu de science-fiction épique et évolutif de Hello Games en est à sa quatrième expédition, apportant un nouvel événement et une nouvelle histoire à explorer pour les joueurs. Baptisé Emergence, cet événement est centré sur les gigantesques vers des sables.

Lorsque vous lancerez la nouvelle expédition, vous vous retrouverez bloqué sur la planète Wasan, « un monde stérile ravagé par des tempêtes de poussière et infesté de vers Titan », dit Hello Games. Le but est de « détruire les misérables vrilles affamées et de récupérer le vil Spawn qui s’attarde derrière », ce qui semble dégoûtant. Un récit se déroulera alors que vous « nettoyez les planètes de la poussière maudite et chassez les vers des sables titanesques », donc il y a plus que juste un tas de grosses nouilles en colère. Vous obtiendrez également diverses récompenses pour avoir joué à l’expédition, cela vaudra donc la peine de vérifier.

La mise à jour imminente apporte également des modifications à l’échelle du jeu. Les vers des sables apparaissant dans le jeu principal seront désormais plus variés et certains des effets de particules du jeu ont été améliorés. Peut-être le meilleur de tous, vous serez en mesure d’apprivoiser et balade les vers des sables comme « animaux de compagnie ». Ce jeu est fou, n’est-ce pas ?

Vous pouvez lire plus de détails sur tout cela ici. Allez-vous découvrir l’expédition Emergence dans No Man’s Sky ? Frayez-vous un chemin dans la section des commentaires ci-dessous.