La dernière épidémie d’Ebola en Guinée qui a tué 12 personnes est terminée, selon l’OMS

La Guinée a déclaré la fin d’une épidémie d’Ebola qui est apparue en février et a tué 12 personnes, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La dernière épidémie était la première à émerger en Guinée depuis une épidémie mortelle de 2014 à 2016 qui a tué plus de 11 300 personnes en Afrique de l’Ouest. Cela est originaire de la même région avant de s’étendre au Libéria et à la Sierra Leone voisins.

La dernière épidémie en Guinée a été déclarée le 14 février après la détection de trois cas à Gouecke, une communauté rurale du sud de la préfecture de N’zerekore. Il y a eu 16 cas confirmés et sept cas probables.

« Je félicite les communautés touchées, le gouvernement et le peuple de Guinée, les agents de santé, les partenaires et tous ceux dont les efforts dévoués ont permis de contenir cette épidémie d’Ebola », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

« Sur la base des enseignements tirés de l’épidémie de 2014-2016 et grâce à des efforts de réponse rapides et coordonnés, à l’engagement communautaire, à des mesures de santé publique efficaces et à l’utilisation équitable des vaccins, la Guinée a réussi à contrôler l’épidémie et à empêcher sa propagation au-delà de ses frontières. L’ONU a déclaré qu’elle continuerait à fournir des soins post-maladie.

Le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a également déclaré que les leçons tirées de la dernière épidémie signifiaient que la Guinée avait réussi à contenir le virus en seulement quatre mois. Mais, elle a averti que la vigilance doit rester.

« Nous devenons plus rapides, meilleurs et plus intelligents dans la lutte contre Ebola. Mais pendant que cette épidémie est terminée, nous devons rester vigilants quant à une éventuelle résurgence et veiller à ce que l’expertise en matière d’Ebola s’étende à d’autres menaces pour la santé telles que COVID-19. »

