La dernière émission télévisée à succès se déroule sur Netflix avec le favori MCU, Randall Park

Randall Park a gagné une nouvelle légion de fans sur le dos de son WandaVison apparition en tant que Jimmy Woo, beaucoup l’appelant même à obtenir sa propre série dérivée. Maintenant, il semble qu’il le sera, mais pas d’une manière liée à Marvel, mais en vedette dans Superproduction, une série comique qui le voit jouer un employé dans le dernier magasin Blockbuster Video aux États-Unis. Alors que la série a été ignorée par NBC, l’émission produite par Universal Television sera la deuxième licenciée par le réseau qui est repris par Netflix, après que le streamer ait donné le baiser de la vie à une série de mystères de science-fiction Manifeste.

La nouvelle comédie Netflix vient de Hypermarché et Brooklyn neuf-neuf l’écrivain Vanessa Ramos, donc une sitcom basée sur le lieu de travail ne pouvait pas être entre de meilleures mains et elle était ravie de pouvoir écrire une émission basée dans un endroit avec lequel elle a un lien.

» Dire de faire une émission sur un endroit que j’aime, avec mes amis Jackie et David, et Parc Randall comme notre star est un rêve devenu réalité, cela ressemble en quelque sorte à un euphémisme », a déclaré Ramos à THR. « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers Jim [Donnelly] et Megan [Macmillan] chez Universal pour avoir soutenu ce projet depuis le premier jour et Tracey, Andy [Weil], et toute l’équipe de Netflix pour avoir participé à tant de blagues bizarres. »

Bien qu’il n’y ait aucun détail sur l’endroit où la série sera tournée, le dernier magasin Blockbuster Video aux États-Unis se trouve à Bend, dans l’Oregon, et devrait être le cadre de l’émission. Bien qu’il semblerait que l’enregistrement de la série dans le magasin sur lequel elle est basée soit une opportunité à ne pas manquer s’il y a une possibilité que cela se produise, tout cela sera sans aucun doute décidé en temps voulu. Considérant que les streamers comme Netflix sont en fin de compte la raison de la disparition de Blockbuster, il y a une certaine ironie à propos de l’ensemble du concept, mais la lutte du phare solitaire d’une époque révolue est sans aucun doute quelque chose qui livrera une grande partie de la comédie.

« Quand Vanessa et David sont arrivés pour la première fois et ont partagé cette idée d’une série comique, nous avons été immédiatement excités », a déclaré Tracey Pakosta, directrice de la comédie Netflix. « C’est finalement l’histoire d’un groupe de collègues dévoués, avec beaucoup de cœur. Et maintenant, avec l’hilarant Randall Park qui signe pour jouer le rôle principal, c’est une évidence. »

En matière de nostalgie, il y a très peu de magasins qui peuvent rappeler le passé – à l’exception peut-être de Toys ‘R’ Us – de la même manière que Blockbuster. Tout le monde se souvient de l’époque où ils recherchaient les films de location les plus populaires avant qu’ils ne sortent tous, et si vous le trouviez, ils vous donnaient le plaisir de payer presque le même prix pour une location de deux jours que vous paieriez maintenant pour un mois entier de streaming . Pour ceux qui ont manqué la Blockbuster Video, ce sera probablement aussi proche que vous pourrez revivre le bon vieux temps du magasin emblématique. Cette nouvelle a été annoncée pour la première fois au Hollywood Reporter.

