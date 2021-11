La dernière danse de Magic Mike réunit Channing Tatum et Steven Soderbergh sur HBO Max

Warner Bros. Pictures a annoncé aujourd’hui que La dernière danse de Magic Mike, le troisième volet de la franchise de films à succès mettant en vedette Channing Tatum, fera ses débuts exclusivement sur HBO Max. L’équipe derrière le premier Magic Mike, qui a suscité les éloges de la critique et du public, s’est réuni pour créer à nouveau la magie. Tatum reprendra son rôle de Mike Lane et Steven Soderbergh revient à la barre avec un scénario de Reid Carolin, qui a également écrit les deux premiers films. Gregory Jacobs, qui a dirigé le hit Magic Mike XXL, revient pour produire avec Carolin, Nick Wechsler et Peter Kiernan.

Channing Tatum s’est rendu sur Twitter pour partager avec ses fans, sous-titrant une photo du script avec: « Eh bien, tout le monde, on dirait que Mike Lane [email protected] »

Ah les réponses !

Voici Tina qui descend, célébrant la nouvelle !

Catherine a fait écho à ce que de nombreux espoirs espéraient en disant: « Omg oui, ma journée vient de s’améliorer. J’espère que les personnages précédents sont dans celui-ci. »

M a d’autres idées pour le casting, suggérant : « Appelle ton pote Adam au téléphone tout de suite ».

Missy dit : « Merci ! C’est la journée. »

Victoria s’exclame : « Maintenant, ce sont les nouvelles qui devraient faire la une !!!!!! »

« Y a-t-il quelqu’un à l’écran de plus charismatique et attrayant que Magic Mike ? » a déclaré Toby Emmerich, président du groupe Warner Bros. Pictures, « Nous sommes ravis de reprendre nos activités avec Channing, Steven et leur équipe créative pour ramener la merveilleuse combinaison de danse, de théâtre, de romance et d’humour de Magic Mike. »

Les deux premiers Magic Mike les films ont rapporté près de 300 millions de dollars dans le monde et, en 2017, la franchise a donné naissance à l’expérience scénique réussie « Magic Mike Live ». Le spectacle a été lancé à Las Vegas et s’est rapidement étendu à l’international, avec des spectacles à guichets fermés à Londres, Berlin et en Australie. ‘Magic Mike Live’ vient d’annoncer sa première tournée pluriannuelle en Amérique du Nord à Nashville, Tennessee, le 6 avril 2022, et se poursuivra jusqu’à Miami, avec d’autres villes à annoncer.

Les émissions en direct ont inspiré la prochaine série de compétitions de téléréalité HBO Max Trouver la magie Mike, première le 16 décembre 2021. La série suit dix hommes qui ont « perdu leur magie » alors qu’ils mettent leur âme à nu et apprennent à exécuter des routines de danse, un gagnant recevant un prix en espèces et une chance de se produire sur le « Magic Mike Scène en direct à Las Vegas. Alors que les producteurs continuaient d’étendre le Magic Mike univers, ils ont réalisé que les fans réclamaient également un autre film.

« Il n’y a pas de mots pour dire à quel point je suis excité de faire sauter les portes du monde de Magic Mike avec Steven, Greg, Reid et les gens extraordinaires de HBO Max. Le strip-teaseur ne sera plus jamais le même », a déclaré Tatum. Soderbergh a ajouté: «Dès que j’ai vu ce que Channing, Reid et le Magic Mike l’équipe chorégraphique a fait avec le spectacle en direct, j’ai dit que nous devions faire un autre film. Le rêve de Mike Lane de connecter les gens à travers la danse doit être réalisé ! »

Channing Tatum et la magie reviendront alors que Mike Lane montera sur scène dans La dernière danse de Magic Mike, diffusé exclusivement sur HBO Max en 2022.





