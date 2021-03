La dernière blague que Ramón Valdés a faite à Carlos Villagrán avant sa mort

En plus du protagoniste, la série télévisée « El Chavo del 8 » Il nous a laissé des personnages attachants dont nous nous souvenons encore avec tendresse, certains d’entre eux sont Quico Oui Monsieur Ramon, qui ont été joués par Carlos Villagrán Oui Ramon Valdes, respectivement.

PLUS D’INFORMATIONS: Quel âge ont les survivants du quartier aujourd’hui

À l’intérieur du quartier, l’enfant vaniteux s’est assuré que sa mère, Doña Florinda, giflait le père de Chilindrina quand il l’a pincé, et bien que la plupart du temps que le populaire « Roro » ait reçu des coups, c’était à cause de Chavo, il n’a jamais eu le temps de s’expliquer. tout à «Old Chancluda».

Malgré le fait que dans la fiction, ses personnages se sont débrouillés parce qu’ils partageaient le même cinquième, dans la vraie vie, ces deux acteurs étaient de grands amis. À tel point qu’après avoir quitté le programme Chespirito, les deux hommes se sont rendus au Venezuela à la recherche d’un avenir meilleur, et bien que cela n’ait pas bien marché, leur amitié est restée intacte et s’est renforcée.

PLUS D’INFORMATION: Le moment où Don Ramón et Godínez ont parlé de poker, mais presque personne ne l’a remarqué

Lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, Villagrán a été encouragé à raconter comment était la dernière visite qu’il a faite à Ramón alors qu’il était déjà en mauvaise santé.. Ensuite, nous vous dirons de quoi ils ont parlé et comment le populaire «Monchito» a raconté une blague à son presque «frère».

À plus d’une occasion, Quico a mis Don Ramón en colère. (Photo: Televisa)

LA DERNIÈRE JOKE DE RAMÓN VALDÉS À CARLOS VILLAGRÁN

Avant de visiter certains pays, Carlos Villagrán a déclaré qu’il était allé rendre visite à son ami parce qu’il savait que ce serait peut-être la dernière fois qu’il le verrait vivant. «Je m’étais engagé à aller travailler en Bolivie et au Pérou. Logiquement, je savais qu’il était très malade et je suis allé lui dire au revoir à l’hôpital de Santa Elena », a-t-il déclaré sur un Instagram Live avec Carmen Valdés, fille de l’acteur décédé, publié Infobae.

Bien que la tristesse ait submergé l’acteur comique, il a toujours essayé de faire du bien à son cher ami, mais peu importe l’effort qu’il faisait, il ne pouvait pas contenir ses larmes; C’est à ce moment-là que Valdés, qui avait souffert d’un cancer de l’estomac, a été encouragé à lui jouer une blague.

«Je l’ai vu très maigre, il lui restait très peu de temps. Alors je l’ai serré dans mes bras et j’ai commencé à pleurer. Ce à quoi il m’a dit: «Maintenant, ne pleure pas cachetón. Je t’attendrai là-bas ». Je lui dis: « Là-bas avec le Seigneur? » «Ne sois pas stupide: là-bas», répondit-il « , se souvient-il avec nostalgie.

De même, Villagrán a raconté comment il a réagi le jour où il a appris la mort de Valdés. «Lorsque la nouvelle vous parvient, vous savez déjà qu’elle est officielle. Puis une photo de lui m’est venue, j’étais assise, je la regardais et j’étais sans voix; et se souvenir de tant et de tant et de tant de choses qui se sont produites. Perdre Don Ramón a été très douloureux pour moi « .