La dernière bande-annonce FIFA 23 d’EA Sports examine de près le gameplay et met en évidence certaines des fonctionnalités améliorées du jeu

Le tournant de la marque est FIFA 23, le titre FIFA le plus récent d’EA Sports. FIFA 22 a connu un certain nombre d’avancées depuis l’ajout de la technologie HyperMotion.

La dernière bande-annonce de FIFA 23 décrit le gameplay et accentue les nombreuses avancées réalisées par EA Sports.

Le footballeur Sam Kerr de Chelsea et l’attaquant Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain figurent sur la couverture de FIFA 23. En plus de FIFA 23, qui est la première fois dans la série que des équipes féminines de clubs font la couverture d’un titre mondial de la FIFA, Kerr est la première athlète féminine à le faire.

La Juventus et EA ont signé un accord pluriannuel, ramenant le légendaire club de football italien dans la série et ajoutant à l’histoire en cours d’écriture pour FIFA 23. Pour le PC, Playstation 5, stades et Xbox Les versions Series X|S de FIFA 23, une nouvelle variante de la technologie HyperMotion, HyperMotion2, sont introduites.

Une nouvelle bande-annonce de gameplay qui décrit en détail les fonctionnalités du jeu a été produite par EA près d’une semaine après la première présentation de la bande-annonce de FIFA 23.

Pour augmenter la réactivité, développer de nouvelles fonctionnalités de jeu et améliorer l’expérience de football de premier ordre, HyperMotion2 d’EA ajoute l’apprentissage automatique et des millions de nouvelles images d’animation.

L’apprentissage automatique HyperMotion2 est à la base de la technologie de dribble technique de FIFA 23, qui améliore le dribble du ballon sur le terrain.

De nouvelles animations permettent également au dribble technique d’apparaître vivant et réaliste tout en jouant. Dans la bande-annonce, le dribble technique avec le joystick gauche de la manette et le système Active Touch est démontré.

Une autre nouvelle fonctionnalité HyperMotion2 créée pour FIFA 23 est ML-Jockey, comme on le voit dans la bande-annonce de gameplay. ML-Jockey offre aux joueurs des alternatives plus défensives lorsqu’ils poursuivent les attaquants de l’équipe rivale et agit comme un arrêt pour les dribbles techniques. Le ML-Jockey de FIFA 23 améliore le positionnement, la course et les mouvements de défense généraux.