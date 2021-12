La dernière bande-annonce de Witcher 2 montre que Ciri deviendra plus important que Geralt

Il y a de moins en moins de temps pour le retour de Le sorceleur au service de diffusion en continu Netflix, après plus de deux ans d’attente pour sa deuxième saison. La première mondiale a eu lieu en décembre 2019, mais la pandémie de Coronavirus a généré un retard important dans sa production et les nouveaux épisodes arriveront plus tard qu’on ne l’imaginait. Récemment un nouvel aperçu a été publié et nous a laissé des détails vraiment intéressants.

« Convaincu que Yennefer a perdu la vie lors de la bataille de Sodden, Geralt de Rivia escorte la princesse Cirilla à Kaer Morhen, l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse et où elle a vécu son enfance. Alors que des rois, des elfes, des humains et des démons de tout le continent se battre pour le pouvoir à l’extérieur des murs de la forteresse, Geralt doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qui bouillonne à l’intérieur « , dit le synopsis officiel.

Henri Cavill reviendra pour son rôle de Geralt de Riv, le grand protagoniste de l’intrigue, mais personne ne doute que le personnage de Ciri, interpreté par Freya allan, a une croissance remarquable et gagnera en importance avec le passage des chapitres. C’est ainsi qu’une nouvelle avancée centrée sur la jeune femme arrivée dimanche dernier commence à le montrer. Regardez-le ici !

Le petit clip d’une minute révèle que Ciri est à Kaer Morhen, la forteresse des Warlocks, s’entraînant sur une plate-forme avec des pendules qui se balancent latéralement à une certaine distance du sol. La jeune femme est frappée de plein fouet à plus d’une reprise, mais face à l’adversité elle se relève pour tenter de réussir l’épreuve. Ce deuxième volet nous montrera plus de sa lignée et sa connexion avec Geralt et Yennefer.

Parmi les nombreuses incorporations qu’ils avaient dans le casting, il a été confirmé que Kim Bodnia sera comme Vesemir, le plus vieux sorcier vivant et mentor de Geralt, il accompagnera donc Ciri dans cette étape d’entraînement. La deuxième saison de Le sorceleur arrivera presque un an plus tard que les fans ne l’avaient imaginé et sera disponible sur Netflix depuis le 17 décembre.

