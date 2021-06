La dernière bande-annonce de Shang-Chi montre plus d’action et de monstres

Marvel a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux ce soir sur ESPN, offrant des tonnes de nouvelles séquences.

Shang-Chi était déjà en haut de ma liste de surveillance juste par sa nature d’être un film d’arts martiaux ET un film de bande dessinée, mais la nouvelle bande-annonce de ce soir a complètement scellé le battage médiatique:

J’aime toute l’action que nous voyons ici, ainsi que les plus gros indices sur l’histoire que nous verrons pour ce personnage. Aussi, avez-vous flippé vu ABOMINATION ?! Oui, il est de retour et fait une apparition rapide avant qu’il n’apparaisse dans le Elle-Hulk spectacle. Tout autour, il y a beaucoup à aimer dans cette bande-annonce et cela reste l’un des films Marvel que j’ai le plus hâte de voir.

Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux, avec Shang-Chi (Simu Liu), un jeune Super-héros dont le voyage de découverte de soi se déroule dans cette histoire d’origine inédite. Destin Daniel Cretton, le réalisateur du film et l’un des scénaristes, est ravi de porter l’histoire de Shang-Chi sur grand écran. « Le principal problème de Shang-Chi dans sa vie est de ne pas savoir qui il est vraiment », dit Cretton. « Il doit apprendre à maîtriser chaque partie de lui-même. S’il ne se permet pas de tout regarder – le bon, le mauvais, la lumière et l’obscurité – et de tout posséder, il ne pourra pas atteindre son plein potentiel.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sort en salles le 3 septembre 2021.