La dernière bande-annonce de réplicant NieR est livrée avec un gameplay

Le moment est venu pour une autre bande-annonce de NieR Replicant, ce qui signifie une surcharge de narration et de gameplay animés. Ce remake de l’original PlayStation 3 est à un peu moins de deux mois de sa sortie, vous donnant juste assez de temps pour terminer quelques autres playthroughs de NieR: Automata avant de connaître les événements qui ont conduit à l’aventure de 2B et 9S. Cela se prépare assez bien si cette dernière tranche de métrage est quelque chose à faire, avec des séquences d’action et des scènes de combat.

