La dernière bande-annonce de Fear the Walking Dead révèle le retour d’un vieux méchant

Le dernier matériel promotionnel de Craindre le mort-vivant a démasqué une révélation passionnante – Victor Strand. Le méchant Strand, interprété par Colman Domingo, fait un retour spectaculaire selon CBR. Victor Strand n'est pas étranger aux fans de la série.







Ses actions passées ont laissé une impression durable parmi les fans. Cependant, les choses pourraient pointer dans une direction différente, cette fois-ci. La bande-annonce laisse entendre que Strand perd sa peau vilaine, ou du moins la met en pause, car il semble s’associer à Madison, joué par Kim Dickens.

Cette alliance est particulièrement remarquable, compte tenu du passé tumultueux du duo qui remonte à la saison 4. C’était un passé marqué par la trahison et la destruction, notamment l’implication de Strand dans l’effacement du barrage Gonzalez.

Mais la question demeure : un léopard peut-il changer ses taches ? L’arc narratif de Strand est imprégné de complexité. La dernière saison se déroule sept ans après les événements de la saison 8, et le voile sur le passé récent de Strand est épais.

Fear the Walking Ddead se prépare pour un point culminant à couper le souffle

Comme la série alimentée en adrénaline qui est Craindre le mort-vivant, touche à sa fin. L’anticipation de ses derniers épisodes restants est à son plus haut niveau. La série a fait ses débuts en 2015 en tant que premier spin-off de l’emblématique AMC Les morts-vivants. Depuis lors, il a entraîné les fans dans des montagnes russes émotionnelles à travers un Los Angeles post-apocalyptique.

Ce fut une histoire de survie, alors qu’une famille avec sa juste part de dysfonctionnements s’efforce de naviguer dans un monde qui grouille désormais de morts-vivants. Au fil du temps, la série a recueilli des applaudissements bien mérités pour la façon dont elle a élargi l’univers de Les morts-vivants. Il a servi un assortiment de personnages et d’intrigues intrigants et bien dessinés.

Une autre couche du récit est l’absence flagrante de Morgan Jones, interprété par Lennie James. Le personnage de James a fait une sortie lors de la dernière finale de mi-saison. Comme il semble, Morgan pourrait ne pas revenir de si tôt. Son départ a été ponctué par sa quête pour retrouver Rick Grimes et la colonie d’Alexandrie.

Ce développement a stimulé la spéculation selon laquelle Morgan pourrait réapparaître dans une certaine mesure, en particulier avec des discussions sur un spin-off de Rick et Michonne en préparation. Cependant, le chemin de Morgan s’apparente à une route sinueuse – où il mène, même lui ne le sait pas, comme l’a dit James.

Craindre le mort-vivant a préparé le terrain pour une confrontation épique finale. Avec Victor Strand de retour dans la mêlée, peut-être avec un changement d’avis, et Madison récupérant son manteau de protagoniste, la finale promet d’être tout simplement sismique. La série a été un voyage – un voyage de chagrin, d’espoir et d’épreuves déchirantes. Alors qu’il tire à sa fin, il règle les derniers détails, tout en semant les graines de futures sagas. Le compte à rebours a commencé et les fans attendent avec impatience le rappel de cette série bien-aimée.

Craindre le mort-vivant devrait revenir sur AMC et AMC+ cet automne 2023 pour sa dernière saison 8B.