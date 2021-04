La dernière bande-annonce de Black Widow a battu un record stupéfiant

Après plusieurs retards à la date de sortie en raison de la pandémie COVID-19 en cours, Veuve noire Marvel est enfin sur le point de sortir et le film devrait faire ses débuts en salles et sur la plate-forme Disney +.

Pour que les fans soient à nouveau enthousiasmés par Black Widow, commercialisé d’une manière ou d’une autre depuis l’automne 2019, Studios Marvel a publié une nouvelle bande-annonce pour le film, et il semble que ce soit un succès de bonne foi.

Lundi, The Hollywood Reporter a confirmé que la dernière bande-annonce de Black Widow avait recueilli plus de 70 millions de vues au cours des vingt-quatre premières heures depuis ses débuts. C’était plus de 13 millions de vues sur la présentation du premier jour de sa précédente bande-annonce.

Dans le thriller d’espionnage de Marvel Studios, Black Widow, Natasha Romanoff, également connue sous le nom de Black Widow, prend les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’un dangereux complot lié à son passé émerge.

Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées qu’elles ont laissées dans leur sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.