La dernière bande-annonce d’Atomic Heart nous montre leur utilisation du Ray Tracing

La nouvelle bande-annonce Atomic Heart montre à quel point le titre est spectaculaire si le ray tracing est activé.

Comme vous le savez, Ray Tracing est là pour rester. Même les récentes PlayStation 5 et Xbox Series X prennent en charge cette technologie dans une plus ou moins grande mesure. Et dans le monde des PC, c’est le pain et le beurre si vous avez un ordinateur suffisamment puissant. Par conséquent, aujourd’hui, nous vous montrons les dernières Bande-annonce Atomic Heart dans lequel l’étude nous montre à quoi il ressemble.

Les gars de Mundfish développent cette dystopie futuriste en territoire soviétique depuis environ trois ans et chaque fois qu’ils montrent quelque chose, mon battage médiatique augmente un peu plus. C’est probablement à cause de ce mélange d’autres grands titres comme Bioshock ou Metro, mais mon désir n’est pas normal. Si nous ajoutons à cela à quel point il est beau avec le ray tracing activé, l’attente sera éternelle.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, il s’agit d’un jeu d’action à la première personne en monde ouvert avec des éléments de jeu de rôle. Nous nous trouvons dans un univers alternatif où l’Union soviétique survit après la Seconde Guerre mondiale et devient un pays à la pointe de la construction de robots. En fait, presque toutes les installations du pays sont contrôlées par eux.

Notre dangereux voyage commence lorsque, dans l’un de ces endroits, ces serviteurs mécaniques commencent à agir étrangement et à se rebeller contre les humains. Nous devrons donc visiter cette immense zone industrielle et découvrir pourquoi les robots se sont retournés contre leurs maîtres.

Atomic Heart n’a pas encore de date de sortie précise, mais ses développeurs assurent qu’il sera prêt pour cette année 2021. Je vais commencer à économiser pour un nouveau graphisme.

