La dernière affiche de Sonic the Hedgehog 2 devrait être merveilleusement familière aux fans de Sega

La dernière affiche de la prochaine suite de Paramount, Sonic le hérisson 2, montre assez clairement que l’équipe de production a appris sa leçon après cette fameuse conception de personnage bâclée qui s’est produite avec le premier film. Cette fois-ci, les créateurs derrière le grand écran Sonique La franchise veut qu’il soit clair qu’elle aime vraiment la série de jeux vidéo, l’affiche rendant hommage à l’art de la boîte classique du jeu vidéo de 1992 du même nom.

Partagé sur les réseaux sociaux par la star de Sonic the Hedgehog 2 Ben Schwartz, l’acteur a écrit une légende à côté de l’affiche qui devrait laisser les fans très assurés que la suite rendra hommage aux jeux vidéo plus qu’assez pour satisfaire; « NOUS AVONS COMPRIS LA MISSION. NOUVELLE AFFICHE POUR #SONICMOVIE2.

Sorti en 2020, le premier Sonic l’hérisson a subi une facture de millions de dollars après avoir repensé son personnage principal. Alors que la version live-action du personnage faisait ses débuts avec des dents humaines terrifiantes et des yeux bizarres, la production a décidé de revenir à la planche à dessin suite au tollé des fans. Ne voulant pas faire une erreur similaire cette fois-ci, Sonic le hérisson 2 se tournera vers les jeux pour trouver l’inspiration, avec cette dernière affiche démontrant à merveille à quel point ils regardent de près.

La première Sonic l’hérisson s’est avéré être beaucoup plus réussi que beaucoup ne l’avaient prévu, rapportant 319,7 millions de dollars dans le monde et devenant le sixième film le plus rentable de l’année. Sonic le hérisson 2 reprendra avec Sonic suite aux événements de la première sortie. Sonic a vécu sa vie à Green Hills et est déterminé à faire sa marque en tant que héros. Malheureusement, il s’est vite lassé de se cacher et persuade ses amis Tom et Maddie de le laisser s’occuper de la maison lorsqu’ils partent en vacances. Bien sûr, dès leur départ, le docteur Eggman revient de la planète champignon à la recherche de la Master Emerald pour conquérir le monde et se venger de Sonic.





Sonic the Hedgehog 2 introduira Tails & Knuckles





Dans la suite, le Dr Robotnik et Sonic ne s’affronteront pas seuls. Les deux recevront un acolyte, Sonic faisant équipe avec le personnage bien-aimé Miles « Tails » Prower, tandis que Robotnik sera assisté par le personnage préféré des fans, Knuckles the Red Echidna. Les deux personnages figureront en bonne place dans Sonic le hérisson 2avec un projet dérivé déjà prévu pour Knuckles.

Réalisé par Jeff Fowler et écrit par Pat Casey, Josh Miller et John Whittington, Sonic le hérisson 2 met en vedette Ben Schwartz de retour en tant que voix de Sonic, avec le reste de la distribution composée de James Marsden comme Tom Wachowsk, Tika Sumpter comme Maddie Wachowski, Natasha Rothwell comme Rachel, Adam Pally comme Wade Whipple, Jim Carrey comme Dr Ivo « Eggman » Robotnik et Shemar Moore, avec Idris Elba exprimant Knuckles et Colleen O’Shaughnessey exprimant Tails.

Sonic le hérisson 2 est prévu pour une sortie en salles aux États-Unis le 8 avril 2022, par Paramount Pictures en association avec Sega Sammy Group. Un tiers Sonic l’hérisson le film est également en cours de développement.





Les fans de Sonic the Hedgehog 2 adorent l’ajout d’Idris Elba en tant que Knuckles

