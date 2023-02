La dernière affiche de Scream VI demande aux fans de Slasher de « deviner qui ?

Parallèlement à la publication du dernier regard sur Cri VI grâce au spot télévisé du Superbowl, une multitude de nouvelles affiches sont arrivées pour taquiner le retour de Ghostface. Et on demande aux fans de slasher de ‘Devine qui?‘ Publié via Paramount Pictures, les affiches attirent l’attention sur les versions Real 3D et Dolby de Cri VIainsi que taquiner que l’identité de Ghostface sera à nouveau un mystère.





Prendre le casting de personnages et les transporter au Devine qui? jeu, cette dernière affiche met l’accent sur l’identité de Ghostface. Un jeu qui a été joué tout au long de chaque épisode de la franchise slasher. Développé par les inventeurs Ora et Theo Coster, alias Theora Design, en 1979 et maintenant propriété de Hasbro, Devine qui? est un jeu de société à deux joueurs où les joueurs devinent chacun l’identité du personnage choisi par l’autre. À l’aide de simples questions « oui » et « non », chaque joueur doit obliger l’autre à éliminer ses cartes et ainsi révéler la carte qu’il a choisie.

Sans doute Cri VI les fans utiliseront leurs propres méthodes pour tenter de déterminer qui porte le masque infâme cette fois-ci.

Le reste des affiches montre Ghostface qui se profile au-dessus de la Big Apple, avec le tueur prêt à prendre ses voies meurtrières dans les rues animées de New York.





Scream VI devrait débarquer dans les salles le mois prochain

Cri VI déplacera l’action horrible de la ville californienne de Woodsboro à New York, New York, à la suite des quatre survivants des meurtres de Ghostface en Crier 2022 alors qu’ils quittent Woodsboro, dans l’espoir de commencer un nouveau chapitre dans la Big Apple. Malheureusement, leurs espoirs seront rapidement anéantis lorsque quelqu’un de nouveau commencera à porter le masque Ghostface et à les tourmenter tous à nouveau.

Selon Cri VI réalisateur Matt Bettinelli-Olpin, ce changement de décor se traduira par une version beaucoup plus violente de Ghostface. « Nous voulions rendre cela vraiment différent, tout en conservant tout ce que vous aimez », a expliqué le cinéaste. « Avoir un Ghostface plus audacieux et plus effronté était une grande partie de cela. »

La star de retour Courtney Cox a également taquiné ce que le déménagement à New York apportera à la franchise d’horreur en disant: « Amener Ghostface à New York ajoute un élément entièrement nouveau à l’histoire. Sortir le personnage d’une petite ville et le mettre dans le cœur de la ville qui ne dort jamais est plus terrifiante que jamais. »

Cri VI verra plusieurs acteurs du récent redémarrage reprendre leurs rôles, notamment Melissa Barrera dans Sam Carpenter, Jenna Ortega dans Tara Carpenter, Mason Gooding dans Chad Meeks-Martin, Jasmin Savoy Brown dans Mindy Meeks-Martin. Le reste de la distribution de soutien comprend Dermot Mulroney, Henry Czerny, Samara Weaving, Tony Revolori, Jack Champion, Devyn Nekoda, Liana Liberato et Josh Segarra, avec Courtney Cox reprenant le rôle de l’incontournable de la série Gale Weathers aux côtés de Hayden Panettiere, qui revient comme Cri 4 survivant Kirby Reed.

Cri VI est prévu pour être publié aux États-Unis le 10 mars par Paramount Pictures.