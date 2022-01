La dernière affiche de Batman nous demande de démasquer la vérité

Démasquez la vérité avec la dernière affiche pour Le Batman, qui met en lumière le casting de soutien stellaire et nous donne un autre regard sur Robert Pattinson dans l’ensemble cape et capuchon emblématique. Libéré par le Compte Twitter de Warner Bros Inde, l’affiche place la chauve-souris parmi les voleurs, avec The Dark Knight flanqué de The Riddler, The Penguin et Catwoman.

En plus de nous donner un autre regard sur ce gang de héros, de méchants et d’anti-héros familiers de DC, l’affiche montre également Pattinson en tant qu’alter ego Bruce Wayne, qui a été entouré par l’un des codes de style Zodiac Killer de The Riddler. Le Batman devrait lier à la fois Batman et Bruce Wayne au plan diabolique de The Riddler, le supervillain sachant apparemment que le milliardaire et The Dark Knight ne font qu’un.

Bien que cette dernière affiche ressemble un peu plus à ce que nous attendons des promos de films de super-héros (notamment les têtes flottantes), l’intention de Le Batman est de revenir aux motifs et aux thèmes du film noir. Le film présentera au public une première version de The Batman, reprenant avec Bruce Wayne à peine deux ans après son habitude de traquer les rues et de semer la peur dans le cœur des criminels. Ces activités ont conduit Bruce Wayne profondément dans l’ombre de Gotham City, où il travaille aux côtés de quelques alliés de confiance, tels que son majordome de confiance Alfred et l’officier James Gordon, le justicier solitaire qui s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses camarades. ressortissants.

Le Batman se heurte à sa plus grande menace à ce jour, lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham, laissant une trace d’indices cryptiques envoyant le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle alias Catwoman, Oswald Cobblepot alias le pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton alias le Riddler. Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez eux et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit nouer de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps à Gotham City.





Images de Warner Bros.

En plus du film noir, le réalisateur Matt Reeves s’est également inspiré d’une source plutôt inattendue : le groupe des années 1990 Nirvana. « Au début, quand j’écrivais, j’ai commencé à écouter Nirvana, et il y avait quelque chose à propos de [Nevermind song] « Something in the Way », qui est dans la première bande-annonce, qui fait partie de la voix de ce personnage », a récemment expliqué Reeves. « Quand j’ai pensé, ‘Comment faites-vous Bruce Wayne d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant?’ J’ai commencé à penser, ‘Et si une tragédie arrivait [ie: Wayne sees his parents murdered] et ce type devient tellement reclus, on ne sait pas ce qu’il fait ? Est-ce que ce type est une sorte de toxicomane capricieux et imprudent ? » Et la vérité est qu’il est une sorte de toxicomane. Sa drogue est son addiction à cette pulsion de vengeance. Il est comme un Batman Kurt Cobain.





Le Batman est prévu pour une sortie aux États-Unis le 4 mars 2022.





