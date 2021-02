La dernière acquisition d’Embracer Group est Gearbox Entertainment

L’habitude d’Embracer Group d’acheter des développeurs et de publier des labels est bien au-delà d’une blague à ce stade. Le conglomérat, qui abrite de grandes entreprises comme THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver et d’innombrables autres, est absolument énorme à ce stade, et il vient de devenir beaucoup plus grand. Sa dernière acquisition est une grande – Gearbox Entertainment.

Cela inclut Gearbox Software et Gearbox Publishing, dont le premier est bien sûr connu pour les séries Brothers in Arms et Borderlands. L’aile de l’édition est plus récente, avec des titres notables comme Godfall et Risk of Rain 2 sous son étiquette. Selon un communiqué de presse de la société, la fusion avec Embracer Group vaut jusqu’à 1,3 milliard de dollars.

Randy Pitchford, fondateur de Gearbox Entertainment, estime que le rachat n’est « pas simplement un stimulant pour le talent de notre société détenue par ses employés, mais un moteur pour l’avenir passionnant que nous avons prévu ». Le PDG d’Embracer, Lars Wingefors, déclare que « les ressources offertes par Embracer positionneront Gearbox pour une croissance significative dans les années à venir ».

Alors, voilà. Nous ne sentirons probablement pas beaucoup de différence, mais Gearbox ne fonctionne plus de manière indépendante. Que pensez-vous de tout cela? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.