La dépression, le stress atténuent l’efficacité du système immunitaire, les vaccins COVID-19, selon une étude

La dépression, le stress et la solitude peuvent affaiblir le système immunitaire du corps et réduire l’efficacité de certains vaccins, y compris les nouveaux agents de prévention COVID-19 en cours de développement et aux premiers stades de la distribution mondiale, selon les scientifiques. Selon un rapport accepté pour publication dans la revue Perspectives sur la science psychologique, des interventions simples, y compris l’exercice et une bonne nuit de sommeil dans les 24 heures précédant la vaccination, peuvent maximiser l’efficacité initiale du vaccin. Les chercheurs ont noté que même si des tests rigoureux ont montré que les vaccins COVID-19 approuvés pour la distribution aux États-Unis sont très efficaces pour produire une réponse immunitaire robuste, tout le monde n’en profitera pas immédiatement.

Les facteurs environnementaux, ainsi que la génétique et la santé physique et mentale d’un individu, peuvent affaiblir le système immunitaire du corps, ralentissant la réponse à un vaccin, ont-ils déclaré.

«En plus du bilan physique du COVID-19, la pandémie a une composante de santé mentale tout aussi troublante, causant de l’anxiété et de la dépression, parmi de nombreux autres problèmes connexes», a déclaré Annelise Madison, chercheuse à l’Ohio State University aux États-Unis.

« Les facteurs de stress émotionnels comme ceux-ci peuvent affecter le système immunitaire d’une personne, altérant sa capacité à conjurer les infections », a déclaré Madison, auteur principal du document.

Le rapport met en lumière l’efficacité des vaccins et comment les comportements de santé et les facteurs de stress émotionnels peuvent altérer la capacité du corps à développer une réponse immunitaire.

Les vaccins agissent en défiant le système immunitaire. Quelques heures après une vaccination, il y a une réponse immunitaire innée et générale au niveau cellulaire lorsque le corps commence à reconnaître une menace biologique potentielle.

Cette réponse de première ligne du système immunitaire est éventuellement facilitée par la production d’anticorps, qui ciblent des agents pathogènes spécifiques.

C’est la production continue d’anticorps qui aide à déterminer dans quelle mesure un vaccin est efficace pour conférer une protection à long terme.

«Dans nos recherches, nous nous concentrons principalement sur la réponse des anticorps, bien qu’il ne s’agisse que d’une facette de la réponse du système immunitaire adaptatif», a déclaré Janice Kiecolt-Glaser, directrice de l’Institute for Behavioral Medicine Research à l’Ohio State University et senior auteur sur le papier.

Selon les chercheurs, la plupart des vaccins COVID-19 déjà en circulation sont efficaces à environ 95%. Cependant, les facteurs psychologiques et comportementaux peuvent allonger le temps nécessaire pour développer l’immunité et raccourcir la durée de l’immunité, ont-ils déclaré.

« Ce qui m’excite, c’est que certains de ces facteurs sont modifiables. Il est possible de faire des choses simples pour maximiser l’efficacité initiale du vaccin », a déclaré Kiecolt-Glaser.

Les chercheurs suggèrent que, sur la base de recherches antérieures, une stratégie consiste à faire de l’exercice vigoureux et à passer une bonne nuit de sommeil dans les 24 heures précédant la vaccination afin que le système immunitaire fonctionne à son maximum.

Cela peut aider à garantir que la réponse immunitaire la meilleure et la plus forte se produise le plus rapidement possible, ont-ils déclaré.

« Des recherches antérieures suggèrent que les interventions psychologiques et comportementales peuvent améliorer la réactivité au vaccin. Même des interventions à court terme peuvent être efficaces », a déclaré Madison.

