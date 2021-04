La dépression chez les enfants en raison du manque d’attention, la télévision et Internet peuvent avoir une option suicide

Les enfants dépressifs peuvent être non seulement jeunes ou adultes, mais aussi des enfants. Tout enfant de plus de 6 ans peut être victime de dépression. Il est généralement naturel qu’un enfant soit en colère ou en colère, mais si l’enfant montre des signes inhabituels de silence, il ne doit pas du tout être ignoré. Le langage corporel des enfants souffrant de dépression peut également s’expliquer par leurs problèmes. Connaître les symptômes de la dépression chez les enfants

Selon le Dr Pragya Rashmi, les premiers symptômes de la dépression chez les enfants sont les suivants:

Irritant de nature ou très en colère, toujours malheureux.

Un changement soudain de sommeil, un mauvais sommeil ou un sommeil trop long pendant trop longtemps.

Soyez toujours désespéré et abandonnez sans rien essayer.

Épuisement et faible énergie.

Réduire la concentration et vous rendre plus vulnérable aux erreurs mineures.

Tenir à distance des activités sociales, moins d’interaction avec les amis et les parents.

Crise de panique

Selon le Dr Pragya, une crise de panique est également appelée crise d’angoisse. Chez de nombreuses personnes, il s’agit d’une période précoce de dépression. Parfois, des crises de panique et une dépression peuvent survenir simultanément. Souvent, une crise d’angoisse reste seulement une crise d’angoisse, sans même conduire à la dépression. Dans une telle situation, la négativité prévaut toujours sur les personnes malades.

Être déprimé et déprimé sont deux choses différentes.

Le Dr Pragya Rashmi dit que chaque enfant qui se tait n’est pas nécessairement victime de dépression. L’enfant peut également devenir déprimé. Si l’enfant est calme, ne parle à personne, il aime l’obscurité, alors l’enfant peut devenir déprimé. Mais l’enfant fait tout, mais il est très lent, il ne jouit de rien, s’il ne s’intéresse à rien, alors l’enfant peut être en dépression.

Par exemple, un enfant adore nager et quand il avait l’habitude d’aller nager avant, il était heureux de gazouiller, mais soudain il a cessé de profiter de la natation, ce qui signifie qu’il est en dépression.

Causes de la dépression chez les enfants

Selon le Dr Pragya, après avoir obtenu beaucoup d’attention ensemble, les gens tombent souvent en dépression parce qu’ils ne reçoivent pas d’attention soudaine. Par conséquent, les enfants qui deviennent célèbres à un jeune âge courent un risque plus élevé. En dehors de cela, il y a des tensions dans la maison, des choses comme les querelles familiales, les abus sexuels, les relations provoquent également la dépression chez les enfants.

La télévision et Internet indiquent l’option du suicide

Le Dr Pragya dit qu’au cours des 10 dernières années, les cas de suicide chez les enfants du quatrième cinquième ont augmenté rapidement en Asie. C’est à cause du changement de mode de vie, des changements biochimiques, de la restauration rapide et la principale raison est l’environnement médiatique.

Lorsque les enfants voient quelqu’un se suicider à la télévision, il leur vient à l’esprit que si rien n’est trouvé, nous pouvons le faire aussi. Chez les enfants, la capacité à adopter des rejets commence à diminuer.

