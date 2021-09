La dépendance aux opioïdes a poussé Alex Murdaugh à préparer un complot de tir au bord de la route, selon un avocat

La dépendance d’Alex Murdaugh aux opioïdes et sa dépression suite à la mort par balle de sa femme et de son fils l’ont amené à concocter un complot pour qu’un homme le tue afin que son fils puisse réclamer une police d’assurance de plusieurs millions de dollars, a déclaré son avocat dans une exclusivité AUJOURD’HUI le Mercredi.

L’avocat Dick Harpootlian a déclaré que Murdaugh avait déclaré lundi à son équipe juridique qu’il « savait clairement que ce qu’il avait fait était mal » et que son abus d’opioïdes l’avait conduit à détourner de l’argent de son cabinet d’avocats pour acheter de la drogue.

Murdaugh, 53 ans, aurait comploté pour qu’un homme lui tire dessus et le tue plus tôt ce mois-ci afin que son fils puisse toucher une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars, a annoncé mardi la division de l’application de la loi de l’État de Caroline du Sud.

Murdaugh a reçu une balle dans la tête le 4 septembre en plein jour sur une route déserte. Il a déclaré à la police lors d’un appel au 911 que cela s’était produit alors qu’il réparait une crevaison. La balle n’a causé qu’une blessure « superficielle », selon la police.

Le jour de la fusillade, Murdaugh tentait de se retirer des opioïdes et était dans « une dépression massive » et a décidé de mettre fin à ses jours.

« Il croyait que la police de 10 millions de dollars comportait une exclusion du suicide », a déclaré Harpootlian. « Les exclusions pour suicide ne sont valables que pour deux ans, et il ne s’en rendait pas compte. Alors il s’est arrangé pour que ce type lui tire dessus.

« C’était une tentative de sa part de faire quelque chose pour protéger son enfant », a-t-il poursuivi. « Il ne voulait pas que les forces de l’ordre passent du temps sur ce faux crime au lieu de se concentrer sur la résolution des meurtres de Maggie et Paul. »

La fusillade a eu lieu un jour après que Murdaugh a démissionné de son cabinet d’avocats au milieu d’accusations d’inconduite financière qui font actuellement l’objet d’une enquête. Cela s’est également produit près de trois mois après que la femme et le fils adulte de Murdaugh ont été retrouvés abattus le 7 juin sur la propriété de chasse de la famille dans le comté rural de Colleton.

Harpootlian a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre la mort de la femme et du fils de Murdaugh et la fusillade qu’il avait concoctée avec Smith.

Curtis Edward Smith, 61 ans, a été arrêté mardi et inculpé de suicide assisté, voies de fait et coups et blessures hautement aggravés, pointage et présentation d’une arme à feu, fraude à l’assurance et complot en vue de commettre une fraude à l’assurance, selon la police. Les archives judiciaires montrent qu’il y avait un lien entre Murdaugh et Smith, puisque Murdaugh a déjà représenté Smith en 2013 dans une affaire liée à la circulation.

L’avocat de Caroline du Sud, dont la licence a été suspendue pour une durée indéterminée, aurait ordonné à Smith de lui tirer une balle dans la tête et lui aurait donné l’arme afin que le fils de Murdaugh puisse percevoir des prestations de décès, selon des documents de la police.

Smith a admis avoir été présent lors de la fusillade et de l’élimination de l’arme, et d’autres accusations sont attendues, a annoncé la police mardi.

Les avocats de Murdaugh ont imputé la fusillade du 4 septembre à « des personnes alimentant sa dépendance aux opioïdes ».

« Ces personnes ont profité de sa dépendance et de sa capacité à payer des sommes substantielles pour des drogues illégales », ont déclaré les avocats de la famille dans un communiqué à NBC News. « L’une de ces personnes a profité de sa maladie mentale et a accepté de tuer Alex en lui tirant une balle dans la tête. »

Ils ont ajouté que Murdaugh coopère pleinement avec les forces de l’ordre dans leurs enquêtes sur la fusillade, sa consommation d’opioïdes et la mort de sa femme et de son fils, qui ont été classés comme des homicides par les enquêteurs. Il n’y a eu aucune arrestation liée à leur mort.