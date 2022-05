La demoiselle d’honneur révèle ses vrais sentiments à propos du mari de sa meilleure amie dans un discours de mariage vengeur

Une femme qui a servi de demoiselle d’honneur au mariage de son meilleur ami subit un contrecoup majeur après avoir révélé ce qu’elle ressent vraiment pour le mari de son meilleur ami lors d’un discours lors du mariage.

Postant sur le subreddit ‘AITA’ (Suis-je le trou du cul), la femme a expliqué qu’elle avait été désignée comme demoiselle d’honneur lors du mariage de sa meilleure amie d’enfance.

L’amie de la femme et son mari sont ensemble depuis 7 ans, et elle a appris à le connaître plutôt bien tout au long du temps qu’il a passé avec son meilleur ami.

Cependant, lorsque les choses ont commencé à devenir sérieuses entre eux, la femme a commencé à remarquer que son amitié changeait avec sa meilleure amie.

La femme a commencé à détester le futur mari de son amie et n’a pas pu le retenir.

« Je suis d’accord que les choses ne peuvent pas toujours être les mêmes et comment sa priorité maintenant est son mari et la famille qu’elle va créer avec lui. Mais quand même. Je me sens complètement fou à ce sujet. Je sais que je dois la respecter et passer à autre chose avec mon vie, mais je dois aussi faire la paix avec le fait que ce changement ne me fait pas me sentir bien », a écrit la femme dans son message Reddit.

La femme a sangloté pendant toute la cérémonie en regardant sa meilleure amie se marier.

Et ce n’était pas parce qu’elle était émue par le mariage, mais parce qu’elle pleurait son amitié.

Le jour du mariage est devenu le pire cauchemar de la femme lorsqu’elle a réalisé que c’était le jour où « mes espoirs de voir les choses revenir à ce qu’elles étaient avaient disparu ».

« Tout le monde pensait que c’était mignon, à quel point j’étais touchée et heureuse, mais ce n’était pas le cas. Mais je ne pouvais pas le dire à haute voix », a-t-elle poursuivi.

Au moment de prononcer son discours de demoiselle d’honneur, la femme a décidé de supprimer ce qu’elle avait écrit et de parler honnêtement de ses sentiments.

Dans son discours, la femme a dit qu’elle ne voulait pas mentir et qu’elle n’était pas contente.

Elle n’était pas contente que la personne que son amie ait épousée soit la raison pour laquelle leur amitié a changé si radicalement.

« J’ai juste fait semblant toute la journée [for] pour elle, mais ce serait une honte pour moi de me lever et de mentir à quel point je suis heureuse et excitée. J’ai dit que je n’étais pas content, mais quoi qu’il en soit, je dois me retenir et féliciter l’heureux couple. »

Après avoir prononcé son discours, il y a eu un silence gênant qui a duré « 2-3 minutes ».

L’amie de la femme a commencé à chuchoter quelque chose à l’oreille de son nouveau mari, et pour le reste de la nuit, elle l’a ignorée.

La femme a même demandé à parler à son amie, mais elle lui a dit avec colère que ce n’était pas le meilleur moment. De nombreux invités qui avaient assisté au mariage ont également lancé à la femme des regards critiques pour le discours qu’elle avait prononcé.

Deux jours après le mariage, l’amie de la femme ne lui avait toujours pas envoyé de SMS ou ne l’avait pas appelée et avait ignoré les tentatives de la femme de tendre la main.

« Pendant cette période, beaucoup de nos amis communs ont dit que ce que j’avais fait était très égoïste et que masquer l’égoïsme par de l’honnêteté n’est pas une excuse pour rendre les choses gênantes au mariage », a-t-elle déclaré.

Finalement, l’amie de la femme l’a finalement contactée et lui a seulement demandé si son but avec le discours était de ruiner son mariage, ce à quoi la femme a nié que c’était son motif.

Elle a dit que sa seule motivation était l’honnêteté. L’amie de la femme a répondu qu’elle jouait la victime et qu’elle ne pouvait pas croire que la femme ne montrait pas de remords pour ce qu’elle avait dit.

« J’ai dit que je ne pouvais pas m’excuser d’être honnête. Elle a dit que beaucoup de gens croient que je suis [the a**hole] y compris elle. Son mari se sent maintenant mal à l’aise avec moi », a conclu la femme.

La majorité des personnes qui ont commenté le message Reddit de la femme étaient d’accord pour dire qu’elle avait tort.

« [You’re the a–hole] pour avoir fait du mariage de votre meilleur ami votre propre personne. Avez-vous envisagé de travailler avec un thérapeute pour comprendre pourquoi cela vous affecte de manière si importante ? », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté : « Reprends-toi. Cela fait sept ans et les choses changent quand tu t’engages aussi longtemps avec quelqu’un. Je me suis mis en colère en lisant ton message, je suis en colère pour elle. »

