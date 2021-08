La demoiselle d’honneur poursuit la mariée après avoir été expulsée de la fête de mariage

Personne n’aime être contrôlé, surtout par un Bridezilla.

La décision d’une demoiselle d’honneur de poursuivre son amie en justice après avoir été expulsée de sa fête de mariage pour s’être coupée les cheveux a été publiée sur Reddit.

Pour un mariage de trois jours, la prétendue demoiselle d’honneur a été invitée à acheter trois robes. Y compris les retouches vestimentaires et les chaussures assorties, les dépenses de tenue se sont élevées à 700 €.

Pour aggraver les choses, la mariée a demandé à chaque demoiselle d’honneur de porter une coiffure spécifique pour chaque jour.

« Malheureusement, à partir de mars, mes cheveux ont commencé à se détériorer », a écrit l’ex-demoiselle d’honneur dans le post Reddit. « Pour des raisons de santé, mes cheveux tombaient en morceaux et en mai, j’ai pris la décision difficile de me couper les cheveux. »

Deux semaines avant le mariage, la mariée n’a pas répondu de mauvaise grâce à cette idée. Une semaine plus tard, elle l’a fait.

« Elle est venue chez moi et quand elle était sur le point de partir », a écrit l’affiche anonyme, « Elle a dit qu’elle était inquiète pour ma coupe de cheveux et je lui ai dit que ça irait bien même si je ne serais pas uniforme avec le d’autres demoiselles d’honneur.

Trois jours avant le mariage, la mariée s’en est pris à son amie par SMS.

« Après nos récentes conversations, j’aimerais vous rappeler mes limites : j’ai été très accommodante et gracieuse, mais je ne peux pas vous permettre de me manquer de respect », a écrit la mariée.

Un autre jour, une autre personne comprend mal le concept de fixer des limites.

Si quelqu’un dans cette situation dépasse ses limites, c’est la mariée.

Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à se faire couper les cheveux qu’il ne veut pas et appeler cela une limite. Fixer une limite signifie dire : « S’il vous plaît, ne me dites pas quelle coupe de cheveux obtenir. C’est mon corps, alors j’en fais ce que je veux. Je t’aime! »

Appeler le message texte un scroller, serait un euphémisme.

« Depuis que j’ai demandé à chacune d’entre vous d’être demoiselle d’honneur en 2019, j’ai été très claire et très communicative dans ma demande », a poursuivi la mariée dans son texte. « Le moment de votre décision de vous couper les cheveux et de ne pas gagner d’argent à l’avance est très bouleversant pour moi. »

« Je me serais sentie respectée si vous aviez communiqué avec moi plus d’une semaine avant le mariage », aurait-elle poursuivi. « Nous aurions donc pu travailler ensemble pour trouver une solution collaborative. Vos incohérences m’ont préoccupé et bien que je sympathise avec vos problèmes de santé, je ne suis pas disposé à compromettre ma vision pour vous accommoder (ou quelqu’un d’autre) lorsque vous m’avez informé à l’avance et que nous aurions pu trouver une meilleure solution.

Au lieu de la forcer à ne pas se faire couper les cheveux, elle lui demande de « renoncer à participer à [her] mariage. »

Oh. Quelle chérie.

Après avoir été expulsée du mariage, l’ex-demoiselle d’honneur a envoyé aux mariés une facture pour l’argent qu’elle a dépensé pour les robes et les chaussures, car tous étaient encore en possession de la mariée.

« Aucun d’eux n’a répondu », a écrit l’ex-demoiselle d’honneur, « et j’ai donc décidé de saisir le tribunal. »

Il n’y a aucune information sur la réponse de la mariée à être poursuivie. De plus, il n’y a pas d’images des messages texte dans le fil.

« Alors, suis-je le trou du cul », a écrit l’ex-demoiselle d’honneur, « pour l’avoir traînée en justice parce qu’elle m’a mis à la porte pour m’avoir coupé les cheveux? »

Les utilisateurs de Reddit ont soutenu la demoiselle d’honneur.

« Je n’aurais probablement pas coupé mes cheveux et je me serais présenté avec des touffes chauves », a écrit quelqu’un dans les commentaires. « Esquiver le connard Bridezilla aurait eu un effondrement. »

« Quelle amie horrible et sans cœur elle est », a commenté quelqu’un d’autre – en caractères gras.

« Une de mes demoiselles d’honneur s’est présentée la veille de mon mariage chez moi et avait coupé ses cheveux de la longueur des épaules à une coupe de lutin. Je détestais ça. Vous savez ce que j’ai dit ? » un autre utilisateur a posté sur le fil. « Pas une fichue chose, parce que je lui ai demandé de se tenir là avec moi, pas ses putains de cheveux. »

Les mariages peuvent faire ressortir le pire chez les gens, mais si votre pire est si obscène, vous devrez peut-être faire une réévaluation. Et par peut-être, nous voulons dire définitivement.

