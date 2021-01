La démo Ganyu de Genshin Impact est sortie

Votre corps vous demande-t-il un tout nouveau cinq étoiles? Eh bien, MiHoYo nous donne l’opportunité avec la démo de Ganyu de Genshin Impact.

Nous savons que beaucoup d’entre vous rêvent encore de voir Diluc dans votre groupe. Cependant, nous savons que le roux est un dur à cuire … et, en vérité, il joue toujours pour le payer avec la même pièce. Qu’est-ce qui ne sort pas? Bon d’accord, prenons la psychologie inversée: nous n’en voulons pas. Nous avons plusieurs cinq étoiles qui nous attendent. Et quelques-uns des plus récents, comme le montre la démo de Ganyu de Genshin Impact.

Par démo, nous entendons bien sûr la vidéo MyHoYo Cela lui donne pour donner des noms étranges aux choses. Et que voyons-nous dans cette vidéo, dites-vous? Eh bien, ce nouveau personnage … dont nous connaissions l’existence depuis longtemps. Cependant, avec cette vidéo, la société a l’intention d’aller plus loin. Autrement dit, ils nous montrent non seulement la conception du personnage, mais également leurs mouvements, capacités et autres accessoires dont nous pouvons profiter chaque fois que nous jouons avec elle.

Sans aucun doute, cela ressemble à l’un de ces personnages qui sont intéressants à la fois à jouer et à apprécier leur histoire. Et c’est que sa mission personnelle semble nous mettre contre les cordes. Après tout, nous avons besoin d’un joueur de rang 40 pour y accéder. Vous pouvez vous dépêcher, puisque le 12 janvier est le moment où la clôture de cette mission d’histoire s’ouvrira.