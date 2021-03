La démo d’Outriders était une «  montagne russe d’émotions  » pour les gens peuvent voler

La démo d’Outriders est sortie depuis près de deux semaines maintenant, ce qui signifie que les joueurs PlayStation ont eu la chance de bien comprendre ce que ce jeu de tir de butin aura à offrir et de se forger une opinion solide sur la base de cette expérience. Certains utilisateurs ont adoré, tandis que d’autres ne sont pas si enthousiastes à propos de ce qu’ils ont joué. Il se trouve que nous tombons du dernier côté du débat, nos premières impressions étant disponibles pour que vous puissiez les lire ici. Le développeur People Can Fly a maintenant commenté l’accueil de sa démo sur le blog PlayStation, où il a décrit le processus comme « une véritable montagne russe d’émotions ».

Interrogé sur la réception du dégustateur de la pré-sortie, le directeur créatif Bartet Kmita a déclaré: «Au début, j’étais ravi que tant de gens voulaient jouer dès que la démo était en direct, mais cela a été suivi d’un bref moment de panique. lorsque les serveurs n’évoluaient pas assez rapidement. Lorsque la situation du serveur a été résolue, nous avons commencé à voir les premières impressions du jeu lui-même, et toute l’équipe a regardé autant de streams, de Let’s Play et de réflexions que possible – c’était incroyable de voyez ce que tout le monde pense jusqu’à présent. En fin de compte, je suis extrêmement heureux que tant de gens aient joué à la démo et qu’ils l’apprécient. «

Kmita poursuit en expliquant comment People Can Fly réagira aux commentaires de la communauté sur la base de la démo. Il dit que le flou de mouvement et le tremblement de caméra gênant qui a envoyé certains joueurs aux toilettes seront corrigés. « Nous nous efforçons d’être aussi transparents que possible en ce qui concerne ces problèmes initiaux de démarrage, et nous voyons en retour beaucoup de soutien de la communauté. » Il semble vraiment que plaire à sa communauté jouera un grand rôle dans l’expérience post-lancement d’Outriders.

Le jeu sera lancé sur PS5 et PS4 le 1er avril 2021, avec un composant de fin de jeu approfondi prévu pour le lancement – cette tranche de contenu devrait vous inciter à revenir longtemps après le générique. Cependant, Outriders n’est pas décrit comme un jeu en tant que service. Nous verrons à quoi ressemblent les plans de People Can Fly pour le jeu après le lancement. Achetez-vous le jeu en fonction de ce que vous avez joué pendant la démo? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.