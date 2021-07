La démo de Samurai Warriors 5 est maintenant disponible sur PS5, PS4

Avant sa sortie le 27 juillet, Samurai Warriors 5 propose désormais une démo jouable gratuite disponible sur le PlayStation Store. C’est aussi une démo assez décente, vous permettant de jouer à travers deux histoires différentes et plus d’étapes en tant que cinq guerriers différents. Si vous êtes intéressé par le prochain hack and slasher, alors cette démo devrait vous donner une bonne idée de son jeu.

De plus, tout progrès que vous faites dans la démo sera reporté sur le jeu complet. Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons publié un article en avant-première sur Samurai Warriors 5 la semaine dernière, basé sur nos impressions sur la version japonaise. Nous pensons que ça s’annonce plutôt bien !

Allez-vous essayer cette démo ? Dessinez votre lame dans la section commentaires ci-dessous.