La démo de Resident Evil Village ‘Maiden’ est maintenant disponible sur PS5

Surprise! Resident Evil Village reçoit une démo jouable … Et c’est maintenant disponible sur PS5. La démo est exclusive au système de génération actuelle de Sony, et Capcom dit que c’est un peu différent de ce que vous trouverez dans le jeu complet. Il pèse 3,9 Go.

Pour commencer, vous jouerez en tant que «Maiden». Contrairement au personnage principal Ethan, la jeune fille ne peut prendre part à aucun combat, il semble donc que cette démo soit entièrement consacrée à l’atmosphère (et aux sauts de peur, sans aucun doute).

Le producteur Peter Fabiano explique: « La démo de Maiden n’a pas lieu pendant l’histoire principale de Resident Evil Village. Maiden a été initialement conçue comme une démo visuelle qui vous permettrait d’explorer l’intérieur du château de Dimitrescu, mais elle a évolué pour inclure un court histoire et résolution de casse-tête. «

Il convient également de noter qu’une deuxième démo de Resident Evil Village sortira ce printemps. On imagine que l’on sera plus représentatif du jeu lui-même.