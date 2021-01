La démo de Resident Evil Village arrive sur PS5 uniquement

Capcom surprend les habitants et les étrangers en annonçant une démo de Resident Evil Village. Mais il est exclusif à PlayStation 5.

Oui, coupable. Habemus Démo Resident Evil Village. C’était par surprise et sans avertissement. Mais bien sûr la nuit nous a rendu plus heureux que les premières images du jeu multijoueur de la franchise. Nous parlerons longuement d’elle ailleurs …

La démo arrivera dans les prochaines heures Mais il y a une mise en garde: il ne sera disponible que pour PlayStation 5. Ainsi, même si le jeu sortira sur les consoles actuelles et nouvelle génération (et PC), cette expérience ne touchera que les utilisateurs de la console Sony la plus récente.

Le titre de la démo est « The Maiden » ou, en espagnol, « La femme de chambre ». C’est une petite histoire qui n’a rien à voir avec l’intrigue principale de Resident Evil Village. En fait, le protagoniste est la « jeune fille » susmentionnée, pas Ethan Winters. De plus, les événements de la démo et du jeu final se déroulent à des moments différents, nous ne les rencontrerons donc pas.

Ce qui est drôle, c’est que ce n’était pas à l’origine une démo jouable, mais comme visuel pour visiter le château de Dimitrescu. Cependant, finalement et à la demande de Sony (nous supposons qu’avec l’incitation occasionnelle entre les deux), la société a décidé de l’étendre et de la rendre jouable. Nous pouvons donc visiter certaines parties de la scène principale de Resident Evil Village et résoudre l’étrange puzzle dans ses murs.

Ça oui. En fin de compte, ils finissent par dire ça, qui sait … peut-être qu’il y a un point d’union entre les deux. Le jeu et la démo. Mais malheureusement, si vous voulez y jouer sur des consoles Microsoft ou un PC, ou même sur PlayStation 4, vous allez devoir attendre et voir comment les autres y jouent. Allons ensemble au coin des pleurs.