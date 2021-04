La démo de Resident Evil Village arrive bientôt, accès anticipé pour les joueurs PS5 et PS4

Resident Evil Village recevra une démo sur PlayStation 5 et PS4, vous donnant accès à la zone du village et au château – deux endroits que nous avons vus pendant les séquences de jeu. Les joueurs sur PS5 et PS4 ont une fenêtre de huit heures au cours de deux week-ends où ils peuvent jouer à la démo tôt. Le préchargement de la démo sera mis en ligne aujourd’hui sur le PS Store.

La première partie, située dans la zone du village, se déroule à des jours différents selon d’où vous venez dans le monde. Les joueurs américains auront accès à partir de 17h00 PDT le samedi 17 avril jusqu’à 1h00 PDT et les utilisateurs européens pourront jouer à partir de 18h00 BST / 19h00 CEST le dimanche 18 avril. Encore une fois, vous aurez un créneau horaire de huit heures pour prendre votre session de 30 minutes. Si vous manquez cette fenêtre, vous devrez attendre début mai pour une autre chance.

Puis, une semaine plus tard, Capcom ouvre l’accès à la partie château de la démo. Pour les joueurs américains, cela aura lieu le samedi 24 avril à 17h PDT jusqu’à 1h du matin PDT. Les utilisateurs de l’UE auront accès le 25 avril à 18 h 00 BST / 19 h 00 CEST. Vous aurez à nouveau 30 minutes pour jouer, et tout comme l’offre précédente, votre chance de jouer tôt sera perdue si vous ne parvenez pas à accéder à une PS5 ou une PS5 pendant le temps imparti.

Chacune de ces deux démos durera 30 minutes et offrira la possibilité d’explorer les domaines correspondants à votre guise. Enfin, ces deux sections de la démo se rejoignent début mai lorsque vous pouvez jouer les mêmes deux séquences l’une après l’autre dans une démo de 60 minutes. C’est tout le même contenu, juste pour être clair. Cette démo finale a lieu le 1er mai pour les joueurs américains et le 2 mai pour les utilisateurs britanniques et européens. Il restera exactement 24 heures, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de démo permanente de Resident Evil Village sur le PS Store avant sa sortie. Vous devez jouer pendant ces créneaux horaires exacts, sinon, votre chance est partie.

Vous avez tout ça? C’est très déroutant, n’est-ce pas? Essayez de vous entraîner lorsque vous jouerez la démo dans les commentaires ci-dessous.