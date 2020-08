La démo de NBA 2K21 est maintenant disponible

Un an de plus, nous pouvons tester à l’avance la nouvelle proposition de 2K Sport dans le monde du basketball. Et, comme nous en avons l’habitude depuis plusieurs années, nous pouvons profiter d’une démo complète de NBA 2K21 sur notre Xbox One. Une occasion idéale d’essayer les différentes nouveautés du jeu, comme les innovations avec le ProStick.

Pour fêter qu’il est désormais disponible dans le monde entier, la société a publié un nouvel aperçu du jeu montrant tout ce que nous pouvons jouer dans cette démo.

Essayez NBA 2K21 maintenant sur Xbox One

Dans la bande-annonce, nous voyons que la démo comprend quatre équipes jouables, en plus du mode MyPlayer. Avec tout cela, nous pourrons tester les nouvelles mécaniques et nouveautés du mode, comme la possibilité de créer une base jusqu’à deux mètres de haut. Et bien sûr, nous pouvons transférer ce joueur créé de la démo vers le jeu final.

NBA 2K21 arrivera sur Xbox One et PC le 4 septembre 2020. De plus, il pourra être mis à jour vers Xbox Series X lors de la sortie de la console.