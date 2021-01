La démo de Monster Hunter Rise sur Switch arrive demain

La démo de Monster Hunter Rise est bientôt disponible, elle arrive demain sur Nintendo Switch comme promis.

Monster Hunter Rise Switch en demo sur Switch dès demain !

Dans le cadre du livestream lié au dévelopement de Monster Hunter Rise, Capcom a finalement annoncé la date à laquelle la démo gratuite du jeu sera mise en ligne. La démo de Rise arrivera demain, le 8 janvier, sur la boutique en ligne Switch (~1,6 Go).

La démo pourra être téléchargée plus tard dans la journée du 8 janvier. Vous ne pourrez y jouer que jusqu’au 1er février, date à laquelle elle sera mise hors ligne à ces mêmes heures.

Vous pouvez aussi vous attendre à une bonne part de contenu. Les 14 types d’armes seront disponibles pour jouer au cours de quatre quêtes. La quête pour débutants vous opposera à un grand Izuchi, et la quête intermédiaire est une chasse à l’homme. La démo comporte deux autres quêtes, l’une pour l’entraînement de base au combat, et l’autre pour vous apprendre à monter à cheval sur le wyvern – l’une des nouvelles fonctionnalités de Rise.

Les deux chasses peuvent être jouées en solo, en coopération locale ou en ligne. En ce qui concerne les lieux, seul le lieu des Ruines du sanctuaire sera disponible, et c’est là que vous verrez la vie endémique qui fait avancer la stat.

Note : La démo propose aux chasseurs un total de 30 tentatives qui se partagent entre les deux quêtes disponibles (débutant et intermédiaire). Le didacticiel et l’entraînement qui permettent de chevaucher des wyvernes ne sont pas prises en compte dans la limite des tentatives mais ne seront plus accessibles une fois la limite des 30 essais atteinte.

La démo présentera également certaines des nouvelles mécaniques de Monster Hunter Rise, dont le Wirebug. Vous pourrez même emmener avec vous les adorables nouveaux compagnons Palamutes.

Monster Hunter Rise est une exclusivité de Switch, bien que des fuites récentes aient laissé entendre que nous le verrons un jour sur PC. Sa sortie est prévue pour le 26 mars.