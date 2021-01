La démo de Monster Hunter Rise est maintenant disponible

L’événement Capcom nous a laissé les yeux grands ouverts… et une démo juteuse de Monster Hunter Rise pour notre plaisir.

Coupable, comme nous l’avons annoncé hier, l’événement Monster Hunter Rise a eu lieu. Et, la vérité, si vous êtes fans de la franchise, nous vous aurons laissé indifférent. Mais comme on aime tout laisser bien mâché, il y a toutes les nouvelles, comme le Démo Monster Hunter Rise.

Pour commencer, nous avons une belle bande-annonce (que nous vous laissons un peu ci-dessous), dans laquelle nous avons pu revoir à quel point le titre est beau, nous permettant de rencontrer certains des monstres qui seront vus dans le titre, comme le bien connu Tigrex et Lagombi, ou ceux qui font leurs débuts, comme le Magnamalo Goss Harag. Mais ce n’est pas ce qui a le plus retenu notre attention. Et c’est que le Wyvern Mount nous a fait rester les yeux écarquillés.

Oui, coupable, maintenant vous pouvez monter un monstre et jouer un cow-boy dans un rodéo unique. Vous pouvez le tamponner contre les murs, les diriger contre d’autres monstres … certes idiot, mais l’un de ceux qui nous fait aimer la poupée avec un nouveau chapeau. Sans aucun doute, nous voyons une amélioration ici par rapport à ce qui a été montré dans World.

Parallèlement à cela, on nous a montré les emplacements de la nouvelle cartographie, en plus de vous présenter les personnes qui vivent dans la nouvelle ville du jeu. Le tout avec un air infiniment japonais, bien sûr. Nous n’oublions pas non plus que la démo de Monster Hunter Rise est déjà lancée, disponible du 8 janvier au 1er février, dans laquelle nous pouvons tester à la fois les armes et le nouveau lasso d’insectes et la rafle wyvern. . Désireux, coupable?