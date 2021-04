La démo de « Miitopia » est maintenant disponible sur Nintendo Switch

bandai namco Paw Patrol : Mighty Pups Save Adventure Bay -Nintendo Switch -

Il y a une météorite qui s’est éteinte et qui a donné des forces extraordinaires aux chiots... et qui a fait un tas de gravats de ce qui était la baie des Aventures. Maintenant, c’est à vous et aux chiots d’utiliser leurs pouvoirs, leurs compétences de sauvetage et leurs gadgets pour rendre la ville aussi PAWtastique qu’elle ne l’était. Optez pour des missions superhéroïques avec les chiots Mighty et utilisez les méga-forces de toute l’équipe PAW Patrol, comme la vitesse super-héros, la méga-chaleur Marshalls et le tourbillon Skyes. Explorez la ville et voyagez dans le domaine du snowboard de Jakes, la jungle Trackers et au-delà, tout en collaborant pour sauver vos amis. Allez donc vite voir et préparez-vous pour la méga-action ! Lorsque tout est revenu sur ses pattes, vous pouvez montrer votre côté ludique avec Pup Pup Boogie, un saut à la corde et d’autres activités supplémentaires amusantes. Dans le mode multi-joueur pour 2 joueurs, vous vous rendez en mission avec un ami.