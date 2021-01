La démo de Little Nightmares II maintenant disponible sur toutes les plateformes

Une démo de Little Nightmares II est désormais disponible sur les principales plateformes numériques intitulées Région sauvage.

Cela a été une longue attente, mais la suite de l’une des pierres précieuses les plus brillantes de Bandai Namco de la dernière décennie nous arrive. Il vous suffit d’attendre un peu plus longtemps pour calmer ce battage médiatique. Heureusement, nous savons comment rendre cette période plus supportable. Tarsier Studios a mis en place une Démo de Little Nightmares II sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch aujourd’hui, un mois après sa mise à disposition des joueurs sur PC.

En plus de la démo, une bande-annonce a également été publiée pour soulager notre appétit pour les cauchemars. Ceci est intitulé Perdu en diffusion et vous pouvez le voir ci-dessous:

Cette démo de Little Nightmares II présente la sortie du jeu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch ensuite 11 février. Son intrigue continue directement les événements racontés dans la première partie de la franchise, dans laquelle on découvre comment la petite fille Eleven a cherché à s’échapper d’un navire plein d’horreurs et de monstres désireux de se nourrir d’enfants. Le monde s’étend maintenant vers d’autres horizons et il aura besoin de l’aide de nouveaux compagnons pour continuer à faire face aux horreurs qui l’habitent.

Ce n’est pas la première suite que nous voyons dans la franchise elle-même. Il y a quelques années, nous avons reçu le prequel pour les téléphones mobiles intitulé Très petits cauchemars, un jeu de puzzle plus petit et plus court qui nous a aidés à découvrir davantage le monde et à rendre nos trajets en métro plus confortables. L’authentique deuxième partie arrive maintenant en édition physique et spéciale et est prête à provoquer des cauchemars et une gêne pendant de nombreuses années si cette deuxième tranche est aussi impressionnante que l’original.