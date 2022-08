La démo de Diofield Chronicle est publiée par Square Enix, donnant aux amateurs de RPG de stratégie un aperçu du jeu avant sa sortie en septembre

En septembre, Square Enix sortira The DioField Chronicle, son prochain RPG. Le RPG de stratégie fantastique se caractérise par des combats en temps réel et un récit «percutant». Lancarse et Square Enix, développeur de Shin Megami Tensei: Strange Journey, ont collaboré à sa création.

En conséquence, il existe une fusion intrigante d’éléments JRPG traditionnels, comme ceux vus dans Final Fantasy Tactics, avec un combat tactique en temps réel semblable à Valkyria Chronicles. Les amateurs de RPG peuvent désormais tester The DioField Chronicle après avoir sorti une nouvelle démo.

Y compris Nintendo Commutateur, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, Square Enix a rendu la démo de The DioField Chronicle disponible sur toutes les plateformes prises en charge.

Une partie du jeu et les trois niveaux de difficulté (casual, standard et complexe) seront inclus dans la démo. Environ trois heures de jeu seront disponibles pour la démo, bien que ce nombre puisse augmenter si vous y jouez plus d’une fois sur diverses difficultés. Les fichiers de sauvegarde de la démo seront également transférés vers la version complète de The DioField Chronicle.

Les cinq premières missions de l’intrigue de The DioField Chronicle seront jouables dans la démo. Celui-ci contient un prologue long et dense qui donne le ton au reste du livre. Le jeu commence dès que les héros du jeu s’inscrivent dans une équipe de mercenaires. Il y a plus dans ce gang qu’il n’y paraît, et ils ont des tâches de plus en plus importantes devant eux.

Les personnages distinctifs de The DioField Chronicle ont été créés par Taiki, qui a travaillé sur Lord of Vermilion 3 et 4, Digimon World: Next Order, et l’art conceptuel d’Isamu Kamikokuryo, bien connu pour Final Fantasy 12 et Final Fantasy 13.

De plus, Ramin Djawadi et Brandon Campbell, deux compositeurs renommés les plus reconnus pour leur travail sur Game of Thrones, ont fourni la musique du jeu vidéo.

Sur PC et consoles, les précommandes sont actuellement accessibles. Ne se trouve que sur le Square Enix Store, l’ensemble de l’édition collector.