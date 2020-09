La démo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time pour Xbox One sera disponible le 16 septembre

Par le biais d’un communiqué de presse officiel, Activision a annoncé la manière dont la démo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time sera disponible à l’avance. Le 2 octobre, les fans qui effectuent la réservation numérique du nouveau jeu Crash sur la famille d’appareils Xbox One de Microsoft, y compris Xbox One X, seront parmi les premiers au monde à profiter du jeu, grâce à une version de démonstration qui sera disponible à partir du 16 septembre.

Les joueurs du monde entier réclament la chance de profiter du jeu avant sa sortie. C’est pourquoi Activision et Toys For Bob sont fiers d’offrir aux joueurs une version préliminaire à deux niveaux de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, leur permettant de s’amuser en tant que Crash ou en tant que diabolique Neo Cortex. De plus, les fans pourront en apprendre davantage sur la puissance de certains des nouveaux masques quantiques: Kupuna-Wa et Lani-Loli. Ceux qui ont déjà précommandé le jeu dans sa version numérique pourront télécharger la démo jusqu’à la date de sortie.

Démo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time pour Xbox One