La démission d’Alexi McCammond montre le côté laid de la culture de l’annulation – et à qui elle frappe le plus

Alexi McCammond, qui allait devenir la troisième femme noire à servir de Ados Vogue rédactrice en chef, a récemment démissionné à la suite d’une myriade de tweets racistes et homophobes qu’elle avait postés il y a plus de dix ans.

Les tweets ont depuis été supprimés et McCammond, maintenant âgée de 27 ans, s’était également excusée à plusieurs reprises pour ses opinions d’adolescente.

Malheureusement, cela ne suffisait pas, et les affres de la culture d’annulation ont immédiatement rattrapé McCammond.

Toute cette débâcle soulève la question de savoir qui est exempt de la culture d’annulation – et qui en souffre le plus?

Il est compréhensible que McCammond doive subir des répercussions pour ses actions, en particulier à une époque où la violence et le harcèlement dirigés contre les Américains d’origine asiatique sont à un niveau record. Mais, il a été révélé que pendant le processus de recrutement avant que Condé Nast ne décide d’employer McCammond, des cadres supérieurs comme Anna Wintour et Roger Lynch, ainsi que le directeur du contenu et le directeur éditorial mondial de Vogue, étaient au courant des tweets.

McCammond avait reconnu les tweets lors de ses entretiens, et Anna Wintour, ainsi que les autres dirigeants de l’entreprise, ont estimé que ses excuses en 2019 montraient qu’elle avait appris de ses erreurs.

Alors qu’est-ce qui a changé? Pourquoi certaines personnes ont-elles le feu vert et sont-elles autorisées à passer à autre chose (voir: Woody Allen) et à oublier leur passé problématique, alors que d’autres n’ont pas le même luxe?

Anna Wintour a une longue histoire d’exclusion des créations noires de son magazine. Elle n’a pas donné suffisamment d’espace aux éditeurs, écrivains, photographes et designers noirs. Elle a également été accusée à plusieurs reprises de cultiver des environnements de travail racistes.

Alors, où est la condamnation d’Anna Wintour? Pourquoi personne ne demande sa démission?

La réponse simple est que la culture d’annulation est enracinée dans la blancheur.

Les gens crieront depuis les toits que nous devrions nous débarrasser de cette notion d ‘«annulation» des gens – que c’est un traitement injuste et ne permet pas aux gens de grandir. Mais dès qu’une personne noire fait une erreur, ces appels à l’abolition de la culture d’annulation se taisent soudainement, malgré le terme lui-même originaire de la communauté noire.

La rédemption est la seule chose sans laquelle les gens ne peuvent pas vivre. Nous devons offrir la rédemption une fois les erreurs commises et permettre aux gens de grandir et d’apprendre de leurs erreurs. Il est effrayant et dangereux pour les gens de se promener sans croire en la rédemption ou en une seconde chance.

Il devrait y avoir de la place pour la responsabilité, et il devrait y avoir de la place pour le pardon.

Il semble qu’à la minute où une personne noire fait une erreur, la société nous saute dessus et nous qualifie de «méchants». C’est comme une excuse pour nous pousser au bas de l’échelle.

Il n’y a aucune excuse pour les gens qui font des commentaires racistes et, bien sûr, il devrait y avoir des conséquences. Mais Alexi McCommand était adolescente lorsqu’elle a écrit ces tweets, et elle est maintenant une adulte qui a travaillé pour prouver qu’elle n’est plus cette personne dans une publication consacrée à l’enseignement de la lutte contre le racisme aux jeunes.

McCommand n’a pas eu la chance de prouver Vogue adolescent et le reste du monde qu’elle a changé pour le mieux.

Il est vraiment navrant de savoir qu’une opportunité aussi excitante et monumentale a été éclipsée par les attributs négatifs de la culture d’annulation.

Nous devons prendre ce temps pour vraiment évaluer ce que signifie tenir quelqu’un pour responsable sans lui donner la possibilité de grandir et d’apprendre de ses erreurs passées.

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens changent si nous ne leur donnons pas l’espace pour le faire.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.