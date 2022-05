La demande inattendue de Millie Bobby Brown pour les producteurs de Stranger Things

Netflix

Malgré que choses étranges est sur le point de présenter la quatrième saison, Millie Bobby Brown a fait une demande inattendue pour la cinquième partie. Sachez ce que c’est.

©NetflixMillie Bobby Brown dans Stranger Things

Ce vendredi arrive sur Netflix la quatrième saison de choses étrangesce qui rend les fans complètement anxieux. En effet, après des mois d’attente, la série reviendra avec plus de suspense, d’adrénaline et d’émotions. Aussi, encore une fois, Millie Bobby Brown mettra sur la peau de augmenterqui semble de plus en plus puissant, et sera accompagné du casting original de la série, mais il y aura aussi de nouveaux membres dans le casting.

Parmi eux se trouvent Amybeth McNulty, Myles Truitt, Grace Van Dien, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco Oui Tom Wlaschiha. C’est-à-dire, choses étranges Non seulement il reviendra avec de nouvelles aventures pour des personnages familiers, mais il y aura aussi de nouvelles personnalités à rencontrer. Tel est ainsi Millie Bobby Brown Il n’hésite pas à en parler et fait une demande inattendue à la production : il veut commencer à éliminer les acteurs.

« Hier soir, nous n’avons même pas pu prendre de photo de groupe car nous étions environ 50 personnes. J’étais comme, ils doivent commencer à tuer des gens», a plaisanté Millie en évoquant la rencontre lors de l’Avant Premiere de la saison 4 de choses étranges. Puis il a ajouté : « Nous devons avoir la mentalité Game of Thrones”. Bien que l’actrice soit allée plus loin et ait pointé du doigt les showrunners de la série.

« tue-moi! Ils ont essayé de tuer David (Harbour) et l’ont ramené. C’est ridicule… Les Duffer Brothers sont des salopards sensibles qui ne veulent tuer personne.», a assuré Bobby Brown en faisant une demande aux producteurs. Et, maintenant que l’interprète a tenu ces propos, la vérité est que tout pourrait arriver dans le futur de la fiction puisque, notons-le, elle aura une saison de plus.

Il est déjà confirmé que choses étranges se terminera dans la cinquième saison et que, à son tour, la quatrième édition sera divisée en deux parties. Cela indique que Les premiers chapitres seront publiés ce vendredi 27 mai, tandis que les autres arriveront le 1er juillet dans le monde. et clôturant ainsi la quatrième édition.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂