La demande inattendue de Hugh Jackman d’éliminer Ryan Reynolds des Oscars 2023

Hugh Jackman et Ryan Reynolds sont de grands amis mais face à la possibilité que l’acteur de Deadpool remporte un Oscar, son ami demande que cela n’arrive pas.

©GettyHugh Jackman et Ryan Reynolds

Ryan Reynolds s’est mérité une place parmi les présélectionnés pour le Prix ​​Oscar pour la chanson bonne après-midi de son film de Noël Fougueux dans lequel il partageait le casting avec la figure du monde de la comédie, Will Ferrel. C’est certainement une agréable surprise pour le protagoniste de Dead Pool cependant, une voix s’est élevée contre cette décision de l’Académie.

Hugh Jackman est prêt à revenir comme Carcajou dans le prochain film Dead Pooljuste à côté de Ryan Reynoldsoù il se murmure que ce film traitera du multivers du MCU et nous verrons cette version des X-Men apparaître aux côtés du Merc with a Mouth dans la même chronologie où elle se produit Logan mais des années avant l’issue fatidique où le mutant perd la vie.

Ryan Reynolds peut-il gagner un Oscar ?

Dans ce sens, Hugh Jackman évoqué la possibilité que Ryan Reynolds gagner un Oscar : « Avoir Ryan Reynolds obtenir une nomination dans la catégorie meilleure chanson rendrait la prochaine année de ma vie insupportable »a déclaré Jackman en plaisantant dans une vidéo publiée sur Twitter. « J’ai passé un an avec lui à tourner Wolverine et Deadpool. Croyez-moi, ce serait impossible. Ce serait un problème »Achevée.

Cependant, l’acteur australien a commencé sa vidéo sur un ton élogieux : « J’ai adoré Spirited. C’est un super film, toute la famille l’a regardé et s’est éclaté. J’aime Will Ferrell, j’aime Octavia Spencer… et avec Good Afternoon j’ai ri tout le temps. C’est absolument génial »avoué Hugh Jackman à propos de la bande dans laquelle sa co-vedette Dead Pool 3 et ami a joué. Malgré tout, l’acteur a demandé « du fond de son coeur » qui ne valident pas Reynolds pour les Oscars 2023.

Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont une longue histoire dans le genre super-héros quand on considère que la star de Dead Pool est apparu pour la première fois en tant que personnage dans X-Men Origins: Wolverine de 2009, qui était le premier spin-off de X Men concentré sur le personnage de Jackman. Maintenant le mari de Blake Lively a demandé à l’Australien de revenir en tant que Carcajou pour Dead Pool 3 obtenir une réponse affirmative de son ami, c’est pourquoi ils enregistreront tous les deux cette bande ensemble.

