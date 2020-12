La demande émouvante de Millie Bobby Brown à ses fans: "Je ne veux pas..."

Millie Bobby Brown est l’une des grandes stars d’aujourd’hui avec seulement 16 ans, qui en plus de jouer dans diverses productions, telles que la série acclamée ‘Choses étranges’ a également travaillé comme producteur, comme dans «Enola Holmes» et en ‘Demoiselle un futur projet de service de streaming Netflix. Grâce à sa courte et fructueuse carrière, il a réussi à atteindre diverses parties de la planète, et il l’utilise pour faire le bien.

Il y a quelques semaines, elle a publié des photos sans maquillage et avec des boutons sur son visage, dans le but de faire prendre conscience que l’apparence n’est pas tout et les gens doivent s’aimer eux-mêmes. Cette action a été appréciée par ses fans, qui ont rempli la publication de likes et de commentaires. Cette fois, il a de nouveau utilisé sa popularité pour passer une commande très spéciale.

Toujours sur le réseau social Instagram, l’interprète de ‘Eleven’ a partagé une vidéo de chez elle pour ses 40,2 millions d’abonnés, où elle a bavardé et répondu aux questions de ses fans. Là, il a reçu de bons voeux de Noël et du Nouvel An, mais aussi un espace a été fait pour laisser un message que vous espérez rencontrer. Regardez la vidéo!

« Je ne veux pas que tout le monde sorte et l’année prochaine est aussi ruinée, nous devons donc être très patients et dépenser avec nos familles cette année, et peut-être que l’année prochaine nous reviendrons à la normale », étaient ses mots concernant la pandémie de la Coronavirus cela continue encore. À partir d’aujourd’hui, le Covid-19 Il a coûté la vie à 1,62 million de personnes et a un total de 72,5 millions d’infections.

Étant une grande influenceuse, son public l’a sûrement écoutée et restera chez elle cette fin d’année. Loin est cette Millie Bobby Brown qui a eu un incident avec un fan et l’a raconté à travers des larmes, maintenant elle se concentrera sur le démarrage d’une grande 2021 qui aura la prochaine saison de ‘Choses étranges’.