La demande de stock PS5 submerge un autre détaillant en ligne

Si ce n’est pas GAME qui se vend via son stock alloué de consoles PlayStation 5 en quelques minutes, c’est Currys. Le détaillant basé sur la technologie avait un « stock PS5 limité » à offrir selon un message sur son site Web ce matin, et tout était parti en un éclair. Cela a vu la société évoluer sur Twitter aux côtés du hashtag # PS5StockUK d’hier, où les clients ont exprimé leur mécontentement face à leur placement dans la file d’attente en ligne.

Il semble que la file d’attente ait été mise en place vers 8 heures du matin, mais quelques minutes plus tard, elle avait déjà atteint près de 10 000 personnes. Alors que la journée avançait jusqu’à 9 heures du matin, plus de 200 000 utilisateurs attendaient plus d’une heure pour avoir une chance d’acheter une PS5. Il n’a fallu que 46 minutes pour que l’attribution de Currys se vende.

Currys dans une coquille de noix pic.twitter.com/J7emf3pbw8– vFliiQz ™ ✌ (@vFliiQz) 20 janvier 2021

Utilisateur Twitter @Pixel_Ruin a dit: « pas beaucoup mieux sur place. J’étais l’un des premiers à entrer, je l’ai eu dans mon panier et il a carrément refusé de m’emmener à la caisse, continue de dire erreur s’il vous plaît recharger ». @StevenDMitchell puis a ajouté: « Le serveur avait 500 internes. Vous savez une charge massive, et pas préparé pour cela. Qui aurait pensé que la demande était élevée. » Pendant ce temps, @LaraRixon je voulais juste acheter un frigo!

Je me connecte calmement sur Currys pour commander un frigo sans savoir qu’il y a # ps5stockuk drame… pic.twitter.com/7wJcLk1UKQ– Lara Terry 💙 (@LaraRixon) 20 janvier 2021

Il est impossible de dire pour le moment si des groupes de scalpeurs ont mis la main sur un certain nombre de consoles PS5 que Currys avait à offrir, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si des revendications se concrétisent. Étiez-vous dans la file d’attente pour acheter un système chez Currys? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.