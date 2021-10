La demande de Kanye West de changer de nom a été approuvée

A l’intérieur et à l’extérieur du monde de la musique, Kanye West continue de présenter des raisons de faire parler de lui devant ses fans et ses détracteurs. Sa dernière mésaventure découle d’une pétition que le rappeur a faite en août pour changer légalement son nom, qui a déjà été approuvée par le tribunal de Los Angeles.

Cela signifie que le rappeur officiellement connu sous le nom de Kanye Omari West commencerait par le changement de documentation pour cesser de s’appeler ainsi pour s’appeler légalement Ye, selon de nouvelles informations présentées par TMZ, qui assure que le musicien ne présenterait pas de nom supplémentaire.

En 2018, lors d’une conférence sur une radio américaine, West aurait déjà présenté des indications sur ce changement de nom. « Je pense que ‘vous’ est le mot le plus couramment utilisé dans la Bible, et dans la Bible cela signifie ‘vous’. Alors je suis toi, je suis nous. C’est nous », a-t-il déclaré et expliqué plus tard que Kanye voulait dire « le seul ».

Selon l’interprète de « Jesus Walks », ce changement en simplement Ye serait le reflet de la bonté, du mal et de la confusion qui existent en chacun de nous. En 2019, lors de ses démarches pour briguer la présidence des États-Unis, il avait signalé la possibilité de prendre comme nom légal « Christian Genius Billionaire Kanye West », bien que ce soit une idée qu’il n’a pas reprise.

Récemment, Kanye West a secoué le monde de la musique avec la sortie tant attendue de « Donda », son dixième album studio dans lequel à travers 27 chansons, il a présenté une vaste collaboration avec certains des artistes les plus importants de la scène musicale actuelle. houblon et R&B.

Kanye West (ou Ye) attend également la sortie d’un documentaire pour Netflix intitulé « jeen-yuhs ». Sous la direction de Coodie Simmons et Chike Ozah, il présentera un regard intime sur le développement de sa carrière musicale au cours des 20 dernières années, en mettant l’accent sur ses années de formation.