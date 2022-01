La demande de David Bowie d’être dans Twin Peaks 3

Curiosités

Le chanteur a fait partie du redémarrage de la série développée par Showtime et a atteint le reste du monde via Netflix. Aujourd’hui, il aurait 75 ans.

© IMDbDavid Bowie est décédé le 10 janvier 2016.

En 2017, Pics jumeaux est revenu avec une troisième saison inattendue, qui a été développée par David lyncher près de Afficher l’heure, mais il a atteint une grande partie du monde à travers Netflix. La livraison reprenait les événements de la série et du film que le réalisateur avait lancé dans les années 90, se déroulant 25 ans plus tard, comme Laura Palmer j’avais anticipé le agent tonnelier dans la fabrication originale. L’un des personnages qui réapparaissait, au moins en partie, dans cette troisième saison, était David Bowie.

Le chanteur de « Life on Mars? » Il a perdu la vie en 2016 et aujourd’hui il aurait eu 75 ans. Son décès était associé à un cancer du foie qui avait été diagnostiqué et qu’il souffrait depuis environ 18 mois dont, apparemment, il ne savait qu’au cours des trois derniers que son état était en phase terminale. Selon Sabrina Sutherland, le producteur de Pics jumeaux et la main droite de David lyncher, cette maladie est celle qui a fait Bowie ne voudrait pas s’impliquer dans la troisième saison de la série.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, Sutherland dénombré: « Nous ne savions pas qu’il était malade lorsque nous l’avons contacté. David lyncher il était proche de lui, alors nous lui avons demandé s’il était intéressé à faire partie de la série, mais il nous a juste fait savoir qu’il n’était pas intéressé « . Cependant, ceux qui ont vu la livraison par Afficher l’heure Oui Netflix ils s’en souviendront Bowie il est apparu dans la saison. Cela a à voir avec combien de temps après le refus ils l’ont recontacté pour demander la permission d’utiliser le matériel qu’ils avaient laissé de sa participation dans les années 90.

« Il a dit oui, à condition que nous changions la voix de son personnage et que nous utilisions un acteur de Louisiane. C’est donc ce que nous avons fait, quelque chose sur lequel nous nous sommes mis d’accord avant sa mort. »expliqué Sutherland. Dans la troisième saison de Pics jumeaux On le voyait incarné dans une sorte de théière géante, mais la voix de son personnage, Philippe Jeffreys Cela sonnait très différent du sien, précisément à cause de la demande de changement de l’artiste.

Interrogé sur les raisons possibles de la demande particulière de David Bowie, Sutherland Il a souligné que sa logique pourrait être liée au cancer qu’il savait peut-être qu’il avait. Sutherland il a d’abord expliqué que la demande de changement pourrait avoir à voir avec ce que « Il n’a pas aimé sa performance », bien qu’il ait précisé plus tard que la logique pourrait avoir à voir avec la possibilité d’enregistrer de nouvelles scènes de Jeffreys « Sans dépendre de lui ». Quoi qu’il en soit, il a précisé: « Sincèrement je ne sais pas ».

