La défunte grand-mère d’un fan de Pokémon laisse derrière elle un classeur rempli de cartes ultra rares

« Je ne savais pas qu’elle avait un énorme classeur plein (photo). J’étais incrédule quand je l’ai trouvé. Je les ai envoyés pour une évaluation et ils sont revenus la semaine dernière, et je ne pourrais pas être plus heureux des résultats.

Un autre a écrit: « Je suis désolé pour votre perte. Perdre un être cher est toujours difficile. Je trouve ce que vous lui avez fait un hommage touchant et affectueux. C’est une excellente façon de l’honorer et un souvenir incroyable que vous pouvez avoir d’elle. »

Un autre a déclaré: « Mec, c’est tellement doux-amer. J’adore le sentiment et l’idée qu’elle a collectionné ces cartes comme beaucoup d’entre nous le font aujourd’hui. Bonne chance à elle et désolée pour votre perte, elle est dans un meilleur endroit maintenant. »

Étonnamment, elle n’était pas non plus la seule grand-mère à aimer les Pokémon, un utilisateur partageant sa propre histoire similaire dans les commentaires.

« Quand ma mère et ma tante nettoyaient sa maison, elles ont trouvé un paquet scellé de Pokémon Platine que je suppose qu’elle cachait pour me donner à un moment donné et qu’elle avait oublié il y a des années et des années (ma grand-mère vivait avec nous).