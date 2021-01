La découverte d’une tortue femelle en voie de disparition donne de l’espoir à des espèces extrêmement rares

Les espèces de tortues les plus menacées au monde pourraient maintenant avoir une chance de se battre, après la découverte d’une femelle de 3 pieds de long (1 mètre) – un compagnon potentiel pour le seul mâle connu de l’espèce – au Vietnam.

Des chercheurs du Programme des tortues asiatiques (ATP) de l’Indo-Myanmar Conservation (IMC) et de la Wildlife Conservation Society (WCS) ont découvert la tortue de 182 livres (86 kilogrammes) dans le lac Dong Mo, dans le district de Son Tay à Hanoi, en octobre de l’année dernière . Ils ont analysé les gènes de son sang et ont maintenant confirmé qu’elle était une tortue molle de Swinhoe (Rafetus swinhoei), faisant d’elle le deuxième membre vivant connu de l’espèce.

Ils espèrent que la femelle pourra s’accoupler avec le dernier mâle captif connu, vivant actuellement au zoo de Suzhou en Chine, et fournir une bouée de sauvetage à cette espèce mourante.

En relation: C’est peut-être la plus grosse tortue qui ait jamais vécu

Les tortues à carapace molle de Swinhoe, également connues sous le nom de tortue molle géante du Yangtsé et de tortue Hoan Kiem, étaient autrefois abondantes dans la région; leur nombre a cependant diminué, car les habitants les ont tués pour leur viande et les braconniers ont volé leurs œufs, qui étaient vendus en Chine comme médecine traditionnelle, selon The Guardian .

Image 1 sur 3 Ce gros plan de la tortue Rafetus swinhoei montre sa tête et sa peau à motifs. (Crédit d’image: WCS Vietnam) Image 2 sur 3 A lire : 10 animaux étranges qui se sont échoués à terre en 2020 La tortue Rafetus swinhoei fait l’objet d’un bilan de santé. (Crédit d’image: WCS Vietnam) Image 3 sur 3 La deuxième tortue Rafetus swinhoei a été découverte dans le lac Dong Mo. (Crédit d’image: WCS Vietnam)

« Dans une année pleine de mauvaises nouvelles et de tristesse à travers le monde, la découverte de cette femelle peut offrir à tous l’espoir que cette espèce aura une autre chance de survivre », Hoang Bich Thuy, le directeur du WCS au Vietnam, dit dans un communiqué .

La dernière autre tortue molle connue de Swinhoe est décédée en avril 2019 au zoo de Suzhou en Chine, où elle était jumelée avec le mâle qui y réside encore aujourd’hui. Malheureusement, les deux ont été incapables de se reproduire naturellement et elle est décédée de manière inattendue après avoir été mise sous anesthésie dans une tentative d’insémination artificielle, selon The Guardian.

L’espoir est que la nouvelle femelle, qui continue d’être surveillée au lac Dong Mo, réussira à se reproduire avec le mâle ou au moins pourra survivre à la procédure d’insémination artificielle qui a tué son prédécesseur.

Les observateurs ont également repéré une autre tortue molle de Swinhoe potentielle dans le lac Dong Mo, qui, selon les chercheurs, pourrait être un autre mâle en raison de sa plus grande taille. L’équipe a également détecté des traces d’ADN environnemental (ADNe), principalement constituées de vieilles cellules cutanées laissées dans l’eau, dans le lac Xuan Khanh à proximité, suggérant la présence d’un autre individu. Ils visent maintenant à capturer les deux au printemps, à mesure que les niveaux d’eau baissent, et à identifier leurs sexes.

« Une fois que nous connaissons le sexe des animaux au Vietnam, nous pouvons établir un plan clair sur les prochaines étapes, nous espérons avoir un mâle et une femelle, auquel cas l’élevage et le rétablissement de l’espèce deviennent une réelle possibilité », Timothy McCormack, Programme Directeur de l’ATP / IMC, a déclaré dans le communiqué.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.